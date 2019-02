Un centenar de persones protesten a Badalona contra la detenció d'un jove que es va manifestar contra Jusapol

🔴 @324cat Un centenar de persones es concentren davant la comissaria de Mossos de Badalona. Protesten per la detenció d’en Marcel, un noi de 24 anys que es va manifestar el dia 29S en la manifestació de Jusapol. És membre de @GuanyemBDN. pic.twitter.com/yGfHdM7bPQ — Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 19 de febrer de 2019

Se l’acusa de desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions. Avui passarà la nit a comissaria. pic.twitter.com/mpqlVzup5c — Ferran Moreno (@FerranMorenoG) 19 de febrer de 2019

Un centenar de persones s'han concentrat aquest vespre davant de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Badalona contra la detenció del jove de 24 anys que es va manifestar el 29 de setembre contra la convocatòria del sindicat de policia Jusapol. El jove és membre de Guanyem Badalona i se l'acusa de desordres públics, atemptat a l'autoritat i lesions, segons informa el 324. Aquesta nit la passarà a comissaria.L’advocat del detingut, Carlos Hurtado, ha relatat que la detenció ha tingut lloc a un quart de dotze del migdia. Al militant de Guanyem se l’acusa de desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions a un agent dels Mossos d’Esquadra durant la manifestació del 29 de setembre al centre de Barcelona, contraria a una marxa del sindicat Jusapol.Aquell dia hi va haver càrregues policials per evitar que les dues concentracions es trobessin, i els manifestants independentistes van llençar pintura contra els agents dels Mossos. Segons la defensa, la detenció respon a criteris “estrictament policials” perquè no existeix “cap ordre ni investigació judicial” sobre els fets que l’imputen.En aquest sentit, l’advocat s’ha mostrat sorprès que cinc mesos després i “sense cap tutela judicial” es decideixi detenir l’activista. El detingut passarà la nit en dependències policials i serà traslladat dimecres als jutjats perquè sigui un jutge quina acaba sent la seva situació personal. La defensa considera que “tot plegat sembla desproporcionat” perquè “després de cinc mesos el més lògic semblaria que es poses el cas en coneixement dels jutjats i que sigui un jutge qui el citi”.

