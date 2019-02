Un Barça espès no és capaç de passar de l’empat a zero contra el Lió

El Barça travessa un dels pitjors moments de la temporada. Ja fa setmanes que es fa evident i avui n’ha estat una nova mostra. Els de Valverde no han estat capaços de passar de l’empat a zero contra l'Olympique Lió en el partit d’anada dels vuitens de final de la Champions League.L'inici del partit ha estat intens, amb ocasions de perill a tots dos extrems del camp. La majoria de joc s'ha concentrat a les àrees. La més clara se l'ha apuntat l'equip local. Ter Stegen s'ha hagut d'estirar per evitar el primer. Pocs minuts després, els astres s'han tornat a alinear a favor del Barça i el millor porter del món ha tornat a demostrar per què es mereix més que cap altre aquest qualificatiu. El primer del Lió no ha pujat al marcador per escassos centímetres. La mà esquerra de Ter Stegen i el travesser ho han evitat.Amb el pas dels minuts el Barça s’ha anat fent amb el control del partit. Els blaugrana han acumulat ocasions de gol per mitjà dels peus de Rakitic, Dembélé i també Messi, però sense èxit. L’intercanvi de cops de l’inici del matx s’ha diluït. Mitja part. 0-0.L'inici de la segona meitat ha seguit la dinàmica del final de la primera. Imprecisions per part de tots dos equips i falta d'encert en l'últim pas abans d'arribar a barraca. Espesos en la creació i sense llum a davant, els de Valverde no han aconseguit incomodar Lopes en excés. I tot allò que la manca de creativitat dels davanters blaugrana no enviava en orris, la defensa francesa s'encarregava de deixar-ho en no res.L'ocasió més clara pel Barça fins aleshores ha arribat al minut 70. Després d'una bona combinació, Jordi Alba ha assistit Suárez que, en posició immillorable però encarat a la cama dolenta, ha xutat fora. Han anat passant els minuts i el 0-0 s'ha mantingut fins al final. L'eliminatòria, doncs, arribarà completament viva al Camp Nou.

