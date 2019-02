Blanca Bragulat: «No entenc com, després d'anys de demanar diàleg, hem arribat fins aquí»

"Aquest cap de setmana, Turull encara demanava dades per tal que ho traslladéssim als advocats. Sempre ho vol tenir tot molt segur, controlat i contrastat"

"De la manera com estan anant les compareixences, tindran problemes per justificar el relat de violència"

"L'única manera que tenim per poder tirar la situació endavant és el judici. És dur. Fins que no tinguem sentència, no podem fer res. Quan abans acabi, millor"

Blanca Bragulat surt del Tribunal Suprem just després que acabi la intervenció del seu marit, Jordi Turull . L'exconseller de la Presidència ha respost durant tot el matí les preguntes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat i ha deixat per a la tarda les qüestions del seu advocat, Jordi Pina. Bragulat arribarà a Barcelona ja de nit, amb el record present de la declaració del dirigent del PDECat i la sensació que s'ha pogut veure una imatge del seu marit equiparable a la que tenia abans d'entrar a la presó - Molt bé, ha estat Turull. Al principi estava una mica nerviós, perquè la situació imposa, i després ha anat agafant confiança i seguretat.- Moltíssim, és una persona que és molt detallista. Aquest cap de setmana encara demanava dades per tal que ho traslladéssim als advocats. Sempre ho vol tenir tot molt segur, controlat i contrastat. Feia tres mesos ben bons que es preparava, des del moment en què van poder baixar-se del núvol la informació de la causa, que encara no tenen sencera.- Hi ha carpetes que no tenen nom, les has d'anar obrint, i n'hi ha algunes que estan buides o bé que no es poden descarregar del tot. Sembla mentida que en ple segle XXI tinguem aquest problemes per pujar informació al núvol. Ha estat, a nivell de les defenses, horrorós.- Hi ha documents que [les defenses] encara no tenen. Em pensava que aquesta denúncia dels advocats dient que els faltava informació faria que finalment en diposessin i, de passada, començar el judici una setmana més tard amb tots els documents.- No el veig per enlloc, aquest relat. El problema el tindran ells: a mida que vas veient les declaracions, cada vegada els costarà més seguir amb tot aquest relat. No ho entenc, no ho puc entendre. No puc entendre que, després d'anys de demanar diàleg, haguem arribat fins aquí.- Quan escoltes les preguntes de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, veus que només s'han mirat els informes de la Guàrdia Civil. Si haguessin perdut hores amb l'escrit de defensa de cadascun dels advocats, hi ha preguntes d'avui o de dijous [de la setmana passada] que queien pel seu propi pes. Hi ha molta desídia. A vegades penso que és un judici que s'ha de celebrar perquè ha de passar i ja està.- La tenien encaminada fins ara, escrita no ho sé, no vull ser tan dolenta. De la manera com estan anant les compareixences, tindran problemes per justificar el relat de violència.- Està bé. Vam tenir aquell gran problema de la calefacció: la tenien encesa només dues hores, i la presó és a tocar de la Sierra. Just quan hi van anar, havien tingut dies de fred i de neu. D'acord que són presos, però tots som persones, hi ha una sèrie de drets que cal respectar. Em quedo esparverada. Les famílies estem fent un màster en institucions penitenciàries, i quan s'acabi tot aixo s'han de solucionar moltes coses.- No la tenen tot el dia, però sí més hores. Els altres presos els estan donant les gràcies per les denúncies que hem anat fent.- Al migdia, almenys els dos dies que hi he estat, quan la sessió acaba ens deixen baixar cinc minuts, saludar-los i marxar. Són cinc minuts de rellotge.- Per una banda teníem moltes ganes que comencés el judici, perquè estan en presó preventiva i els recursos de les defenses perquè sortissin no han prosperat. L'única manera que tenim per poder tirar la situació endavant és el judici. És dur. Fins que no tinguem sentència, no podem fer res. Quan abans acabi, millor.

