La violència que no apareix

21-F, amb tots els drets! Una de les respostes al judici del Suprem és la vaga general que, per demà, ha convocat la Intersindical-CSC. A NacióDigital, l'empresa editora per una banda i l'assemblea de treballadors per l'altra hem decidit sumar-nos-hi. Així, entre les vuit del vespre d'avui i les vuit de demà el diari tindrà molta menys tensió informativa i ens centrarem a informar per la lluita pels drets socials i polítics al nostre país. La vaga és una eina legítima, i necessària quan es trepitgen els drets dels treballadors i les treballadores.



I quan s'ataca un dret, s'ataquen tots. La vaga de la Intersindical-CSC, el sindicat independentista, ha sumat complicitats del món social i polític i també d'altres centrals sindicals com ara Unió de Pagesos o la USTEC, tot i que no de CCOO i UGT. Les cúpules catalanes dels dos sindicats estatals segueixen girant l'esquena al moviment republicà, tal com havien fet en altres convocatòries fins i tot boicotejant-la en algunes empreses. Sobre la vaga, que es prepara intensament al territori, us deixo aquesta guia d'Antònia Crespí.



Un adéu que era qüestió de temps. Elisenda Alamany formalitza aquest dimecres que deixa el grup parlamentari dels comuns, tal com va publicar ahir en exclusiva Sara González. El moviment de la número dos a les eleccions del 21-D, que es produeix cinc mesos després de la renúncia de Xavier Domènech, de qui n'era la mà dreta, i amb eleccions imminents a la vista, era qüestió de temps després de mesos de tensions no resoltes a Catalunya en Comú. Els ponts amb la cúpula del partit liderat per Ada Colau estan trencats. El pròxim pas d'Alamany és transformar Sobiranistes, la plataforma crítica que fins ara havia funcionat com un corrent intern, en un nou partit capaç de "refundar" el projecte dels comuns però sense ICV. Queda per resoldre què fa la dirigent amb l'escó, que Catalunya en Comú Podem li reclama que deixi tot atribuint la seva marxa a un "projecte personal".

Ferran Casas i Manresa

subdirector de NacióDigital



subdirector de NacióDigital

Vols rebre El Despertador de NacióDigital cada matí al teu correu electrònic?

Ja sabeu que en aquest racó hi publico una selecció d'articles o documentals que val la pena llegir o veure. Intento contribuir en la mesura del que m'és possible a prestigiar la nostra professió, que prou falta fa. Avui, però, us porto una mala praxi, per bé que ens queda el consol que al diari El País han explicat molt bé la història. El jove redactor estrella del setmanari Der Spiegel, Class Relotius, s'inventava les històries i un periodista freelance d'origen espanyol que hi col·laborava ho va descobrir. La prestigiosa revista alemanya ha acabat disculpant-se i advertint que tots els seus articles poden ser falsos.explica la peripècia en aquest reportatge fa aquesta reflexió arran de l'escàndol que ha sacsejat la premsa alemanya. Estaria molt bé, però, saber què va dur Relotius a fer això més enllà de la por al fracàs i no tenir una bona història. Ell, per ara, calla.Els consellers aprofiten el temps a Madrid. Més enllà de les declaracions a la premsa a les portes del Suprem i ser presents a l'interior de la sala per acompanyar els seus companys, la capital de l'Estat és un lloc ideal per tenir contactes de tota mena. També amb la premsa. Això és el que van fer dilluns a la nit la consellera de la Presidència,. Al sopar van abordar l'actualitat i informar els corresponsals catalans de primera mà de quina és la seva visió de la política catalana i espanyola. Als cafès s'hi van sumar la diputada Míriam Nogueras i el senador Josep Lluís Cleries, tots dos del PDECat. També el president del Parlament Roger Torrent, que avui protagonitzarà l'acte de suport a Carme Forcadell a la capital espanyola, ha tingut darrerament contactes similars assistint a dinars off the record amb alguns dels nombrosos grups de periodistes que hi ha la capital espanyola.Tal dia com avui de l'any 2003 el jutge de l'Audiència Nacional Juan del Olmoen considerar-lo part de l'entramat polític i econòmic d'ETA. L'operació contra el rotatiu, que els treballadors van seguir trient al carrer com a Egunero primer i com a Berria més tard, va implicar la detenció de diversos dels seus directius i del seu director Martxelo Otamendi, que en sortir de la presó de Soto del Real va denunciar tortures que mai van ser investigades. La Justícia, que va usar els mateixos documents d'ETA per tancar Egunkaria que Egin, va acabar arxivant el cas (sense compensar el perjudici) i el Tribunal d'Estrasburg va condemnar Espanya per no investigar les tortures a Otamendi. La solidaritat es va fer sentir a Catalunya. Per cert, que fruit del tancament d'Egin va sorgir Gara i ara l'Estat els reclama una fortuna pels deutes amb la seguretat social del diari clausurat . El consideren, i això és molt nou, "successor ideològic".El 20 de febrer de l'any 1868 naixia a Gràcia (Barcelona) l'enginyer i filòleg, conegut com el "seny ordenador" de la llengua catalana després de promulgar-ne la gramàtica i dirigir el diccionari. Fabra va morir el 1948 a l'exili de Prada de Conflent. A banda de la llengua, que va convertir en moderna i normativa no amb poques polèmiques, la seva altra gran passió era l'esport. Durant els anys de la República en va ser màxim responsable governamental. Els seus néts el recordaven així en aquest programa de TV3

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor