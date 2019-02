Catalunya en Comú demana a Alamany que renunciï a l'escó «per coherència»

"Sabem que té un projecte personal des de fa mesos", asseguren fonts del grup parlamentari

"Per coherència, creiem que hauria de renunciar a l'escó". Catalunya en Comú Podem demana a Elisenda Alamany que no mantingui l'acta de diputada i que abandoni el Parlament. Tot i que la dirigent té la intenció inicial de passar a ser no adscrita a l'espera de prendre una decisió definitiva, fonts del grup parlamentari asseguren que es tracta d'un moviment que fa "individualment" i que ha de tenir en compte que ella es presentar en una llista que representa un "projecte col·lectiu".Alamany no ha assistit aquest matí a la reunió del grup parlamentari ni havia avançat la seva decisió, tot i que aquest dimarts ja tenia el seu despatx buit. Fonts del grup defineix com a "sorprenent" que el moviment d'Alamany, que han conegut a través de la publicació de NacióDigital, hagi arribat "només cinc dies després" que s'hagin convocat les eleccions espanyoles del 28 d'abril. "Sabem, però, que té un projecte personal des de fa mesos", afirmen les fonts consultades.Tot i que la dirigent assenyala des de fa mesos que "el rumb" dels comuns ha canviat respecte l'ideari fundacional i que el partit ha deixat de ser "desacomplexadament sobiranista", des de Catalunya en Comú Podem subratllen que no s'ha produït durant tots aquests mesos cap vot diferencial. "Això demostra que les diferències ideològiques són inexistents", afirmen tot insistint que es tracta d'un moviment "personal que respon a la convocatòria electoral" del 28-A. "Això de nova política, en té poc", asseguren.Des dels comuns també apunten que si Alamany deixa l'escó entrarà com a diputat Marc Parés, un dels dirigents clau en la redacció de l'ideari fundacional dels comuns. Tot i que titllen de "decepció" la marxa d'Alamany, asseguren que espera que serveixi per "tancar" el capítol de tensions internes i centrar-se en parlar del projecte polític i de les convocatòries electorals dels pròxims mesos.

