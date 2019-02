La Intersindical-CSC crida a la ciutadania a secundar la vaga de dijous

Amb el rumor de fons de la passada aturada de país del 3 d'octubre de 2017, la vaga convocada per aquest dijous 21 de febrer s'encara com una jornada clau des dels sindicats convocants. Així ho ha manifestat el secretari general de la Intersindical-CSC, Carles Sastre, durant la roda de premsa d'avui tarda a la seu de l'ANC, on també han assistit representants de la USTEC-STEC, el SEPC, la Federació d’Estalvi de Catalunya, Sindicalistes per la República, i Universitats per la República.Està previst que la jornada del 21-F s'estructuri en dues parts: per una banda, concentracions al migdia davant dels ajuntaments d'arreu del territori. En el cas de la capital catalana, aquesta acció, en lloc de fer-se a plaça de Sant Jaume, es farà a plaça Universitat a les 12h on, segons han explicat des de la Intersindical-CSC, també es farà un acte per fer una valoració inicial del seguiment. A la tarda, al voltant de les sis i les set, hi ha previstes manifestacions i concentracions a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa.La derogació de la reforma laboral del 2012, la recuperació de les lleis derogades pel Tribunal Constitucional, la instauració d'un salari mínim de 1.200 euros i la millora d'unes condicions laborals són el leitmotiv que marquen aquesta mobilització. A aquests motius, Sastre també ha afegit la necessitat de donar una resposta davant "el procés de regressió de drets socials i polítics". Emmarcant-se així no sols com una reacció al judici de l'1-O, sinó també a l'ascens de l'extrema dreta.De moment, està confirmada l'adhesió d'entitats i associacions com l'ANC, Òmnium, l'AMI, així com els partits sobiranistes, i altres sindicats com USTEC o Unió de Pagesos. Aquest matí Tito Álvarez, portaveu d'Élite Taxi, ha comunicat que des del sector del taxi també es donarà suport a la vaga, tot i que encara no està confirmat.Davant la no adhesió dels sindicats majoritaris, UGT i CCOO, els convocants han recordat que el dret a vaga és un dret individual. D’aquesta manera, s’hi pot adherir qualsevol treballador, encara que no estigui afiliat a cap sindicat que doni suport a la mobilització o que els representants sindicals de la seva empresa no s'hi hagin sumat.Des del sector de l'ensenyament, Ramon Font de la USTEC ha dit que es mostren "optimistes" pel que fa al seguiment de la convocatòria. "Volen trobar-se un poble agenollat i s'han de trobar un poble viu, alegre i combatiu", ha recalcat durant l'acte. En la mateixa línia des del SEPC i la plataforma Universitats per la República s'ha cridat als estudiants a "buidar les aules" i sumar-se als actes que tindran lloc al llarg del dia.

