«Pravda» i el «suposat delicte dels catalans»

El portal rus de notícies Sputnik posa l'èmfasi en unes declaracions de Jordi Turull davant del tribunal en el títol de la seva crònica de la jornada judicial d'avui: "Els ciutadans de Catalunya no estan militaritzarts" . L'article detalla les principals intervencions del diputat català i en destaca una frase d'impacte: "Els ciutadans de Catalunya no són ovelles ni gent militaritzada. La gent de Catalunya, sigui o no independentista, té criteri". Sputnik explica que "la Fiscalia i l'Advocacia General de l'Estat acusen el Govern català d'utilitzar la població com escuts humans per forçar la ruptura amb Espanya mitjançant mètodes violents".També a Rússia, el portal de notícies Pradva.ru (successor del centenari diari en paper Pravda) vincula el cas català amb afers propis, en una notícia amb un titular ben explícit: "Crimea espera: Catalunya internacionalitza el conflicte" . I potser en fa un gra massa quan detalla que "la situació a Espanya no era tan greu des de la dècada de 1930". El mitjà rus aprofita l'avinentesa per fer escarni d'Espanya i d'Europa en general: "El suposat delicte dels catalans és haver organitzat un referèndum declarat il·legal pel govern espanyol. Els catalans van ser privats del seu dret a l'autodeterminació, garantit per la Carta de les Nacions Unides. Durant nou anys Madrid no només no ha permés l'extensió de l'autonomia de Catalunya, sinó que ha disminuit el seu estatus. Així doncs, en nom d'una democràcia i un estat de dret rovellats, de la qual tan orgullosos estan els europeus, una comunitat està sent reprimida". "El judici als líders catalans serà un factor de pes en les properes eleccions espanyoles" , és el títol d'un extens article publicat per The Epoch Times, el mitjà de referència de les comunitats xineses d'arreu del món, amb base a Nova York i distribuit en 35 països. El corresponsal en Espanya, Graham Keely, hi explica que "la fórmula anti-Catalunya va funcionar pels partits de la dreta en les eleccions andaluses, on van acabar amb 36 anys de govern socialista". Hi afegeix que "actualment, poc menys del 50% dels votants de Catalunya donen suport a partits independentistes, però pocs dubten, tanmateix, que més repressió des de Madrid enviaria més catalans cap al bàndol separatista".​Al Brasil, el diari de Sao Paulo Esta​dão​ informava de la massiva marxa de Barcelona contra el judici: "Milers de catalans protesten contra el judici dels separatistes" . El rotatiu explica als seus lectors que "l'existència o absència de violència en la temptativa fracassada de secessió és l'eix central del judici iniciat al Tribunal Suprem de Madrid contra 12 dirigents del moviment separatista".

