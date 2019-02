NacióDigital se suma a la vaga general del 21-F

Aquest dijous, 21 de febrer, els treballadors de Catalunya estan cridats a la vaga general . Una protesta que té motivacions laborals però que està convocada en un context d'atac als drets polítics i socials. Quan es trepitja un dret es trepitgen tots i és difícil separar unes reivindicacions de les altres.no és aliena a aquesta situació i se suma a la vaga general.La vaga general convocada per la Intersindical-CSC, que compta amb el suport de desenes d’organitzacions polítiques, socials i sindicals, arriba en el marc d’una àmplia mobilització social que, coincidint amb el judici a l’independentisme al Tribunal Suprem , es va obrir el dia 12 amb concentracions a les places del nostre país i va seguir amb la gran manifestació del dia 16 a la Gran Via de a Barcelona.L'empresa editora de, d’una banda, i l’assemblea de treballadors i treballadores del diari, de l'altra, han decidit adherir-se a la vaga. Això tindrà implicacions en el diari, que no vol ser aliè a la defensa de drets que comparteix la majoria de la societat catalana. Des del dimecres a les vuit del vespre, el seguiment de l'actualitat, les seccions habituals i l'opinió es veuran reduïdes fins dijous a les vuit del vespre, quan recuperarem tot el vigor informatiu habitual i us informarem de forma extensa sobre la vaga general.Durant la jornada de vaga sí que us explicarem de forma diligent el que passi a través del minut a minut i de les xarxes, però amb menys extensió del que és habitual i amb una informació focalitzada en els drets polítics, laborals i socials. Per tots els drets, afem vaga general!

