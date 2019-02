Sánchez ataca l'independentisme i l'equipara a la ultradreta

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat durament aquest dimarts la decisió d'ERC de fer caure els pressupostos generals de l'Estat. Segons Sánchez, van ser els republicans els qui "no van voler dialogar mai" perquè en realitat volen "viure del conflicte". "Vostès vivien millor amb un govern del PP" i "els extrems es toquen" ha sentenciat el president espanyol fent referència als vots d'ERC i del PDECAT sobre les esmenes de devolució contra els comptes del seu executiu.Sánchez ha criticat que ERC plantegi ara "debats infantils" sobre qui es va aixecar primer de la taula de negociació, i creu que ha de deixar de seguir la senda que marquen "els més radicals" i si no "el tigre de l'independentisme els devorarà" com va fer -ha dit- amb el PDECAT.En la segona setmana del judici, Sánchez també ha volgut rebatre els arguments de les forces independentistes i ha afirmat que "Espanya és un estat social i de dret com diuen els observatoris internacionals més prestigiosos del món". Sánchez ha fet aquestes manifestacions a la sessió de control al Senat i en resposta a una pregunta del senador d'ERC Joaquim Ayats, que l'ha acusat d'haver renunciat al diàleg per "covardia" o per "deshonestedat", i haver renunciat així a aportar una "solució política al conflicte català".Segons Ayats, el govern del PSOE ha evitat l'acord sobre pressupostos per motius electorals. "No ha estat capaç de posar sobre la taula una proposta valenta", ha dit. El president espanyol li ha respost assegurant que aquesta és una interpretació "infantil" del que va passar. Segons Sánchez, ERC "va demanar a aquest govern coses impossibles" i "no s'ha pres seriosament els espais de diàleg i de negociació". "No han obert un diàleg sincer amb el govern d'Espanya", ha dit, i a més "quan hem arribat a acords en benefici de la societat catalana van dir que aquí o es parla d'autodeterminació o no s'aproven els pressupostos socials que necessiten la majoria dels catalans".Tot plegat, segons Sánchez, els independentistes "han renunciat a fer política" perquè els pressupostos donaven a Catalunya 1.200 milions d'euros per afrontar la crisi social. "No em vingui ara amb un debat infantil de si es van aixecar abans o després, el cert és que no han volgut dialogar perquè viuen millor amb un govern del PP perquè volen viure del conflicte", ha sentenciat.En aquest sentit ha advertit que "continuar amb el viatge cap en lloc de l'independentisme no és ser valent" sinó actuar per la por al fet que "els més radicals els diguin que són uns traïdors". "El problema és que vostès s'han d'enfrontar els seus propis fantasmes" i cavalquen "sobre un tigre que els devorarà" (en referència al PDECat).El president del govern espanyol també ha respost una pregunta del portaveu del PP al senat, Ignacio Cosidó que l'ha acusat d'haver "traït" i de fer "mal a Espanya" amb un "mercadeig pressupostari" que no només ha "humiliat milions d'espanyols" sinó que ha "indignat milers de socialistes" amb la seva "promesa" d'indult als presos independentistes. "Diu que els independentistes se sentien més còmodes amb un govern del PP, però no devia ser així perquè ens van fer fora" i nosaltres "no acceptarem mai els vots dels independentistes per arribar al govern", ha dit.Per contra, el president espanyol ha acusat el PP d'haver impedit uns pressupostos que donaven 6.000 milions més a les CCAA i de fer una oposició de "l'insult" i la "crispació". "El seu problema no és com governa el PSOE, sinó que governa el PSOE" perquè "tenen un sentit patrimonialista del poder i així els va", ha dit. Segons Sánchez, el PSOE té "una visió de la Constitució molt més rica i diversa, no com una carta punitiva sinó de drets i llibertats", i per tant el PSOE defensa "una Espanya de drets i llibertats optimista oberts" i "no retrògrada com la foto de Colón que representa el bloc de la involució".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor