Enric Cañas: «TMB ho podria haver fet millor amb la detecció de l'amiant»

Cañas defensa la gestió de l'empresa en la crisi de l'amiant. Foto: Martí Juanola

Cañas confia que els treballadors desconvoquin la vaga. Foto: Martí Juanola

Enric Cañas és conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Aquest dimecres l'empresa està convocada al departament de Treball per una nova reunió de mediació amb els sindicats del metro, que mantenen la convocatòria de vaga coincidint amb el Mobile World Congress La crisi de l'amiant és protagonista en el conflicte i el comitè d'empresa ja ha demanat la dimissió de la presidenta de TMB i regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Bacelona, Mercedes Vidal, del mateix Cañas i del seu adjunt, Pau Noy. El conseller delegat, però, defensa la gestió feta en la crisi de l'amiant.- Nosaltres sempre hem dit que tenim tota la voluntat per buscar solucions i cal ser optimista per trobar-les. Acabar sense vaga per nosaltres és l’objectiu.- Nosaltres estem donant resposta a moltes de les peticions. Una de les que fan és que disposem tots els mitjans i recursos per treure l’amiant. Es pot pensar que ho estem fent o no en funció, per exemple, de si posar 550 milions per comprar trens s'interpreta com accedir o no a les peticions. Estem accelerant la compra de nous trens i estem activant la retirada de planxes de fibrociment. Estem sent molt àgils. La retirada immediata de tot l’amiant és una demanda molt maximalista i evidentment no l’estem complint. Ara per ara, però ens estem comprometent a unes fases raonables de retirada. També estem inscrivint els treballadors al Registre de Treballadors Afectats per l’Amiant (RETEA) i estem informant la plantilla.- S’estan fent revisions a tots els treballadors de l’àrea de manteniment i projectes i estem fent tota la tramesa de dades al sistema de la Seguretat Social que té aquest registre. Nosaltres teníem una llista inicial de 150 treballadors i arran d’una sèrie de troballes, en llocs on ningú sospitava que hi hagués amiant, l’hem completat fins a arribar als 1.050. Tots ells es fan les proves mèdiques i si presenten manifestacions que es poden relacionar amb l’amiant, es visiten amb el pneumòleg. Hem seguit el protocol i la normativa en tots els casos.- Abans d’aquesta regulació es van començar a canviar terres, pastilles i diversos elements que tenien amiant. Vam fer una substitució intensiva de tot aquest material. Pel que fa a les instal·lacions, s’han anat substituint progressivament plaques de fibrociment del total de 3.000 metres quadrats de superfície. El 2017 vam activar un nou inventari per intentar buscar amb més intensitat a les instal·lacions. Arran d’aquest nou inventari hem fet més troballes, que han provocat l’ampliació del pla de vigilància de la salut. Si comparem la feina feta amb la d’altres operadors ferroviaris, en vam fer molta. Vist amb la perspectiva que han passat 20 anys, ho podríem haver fet millor perquè si haguéssim fet abans l’inventari iniciat el 2017 hauríem detectat més coses. Ara bé, ara hi ha mètodes més sofisticats per trobar amiant. Mirar què es podria haver fet fa 20 anys és una mica injust pels que hi eren.- Entrar a valorar això és realment complicat. No teníem tots els elements que tenim en l’actualitat per mesurar i investigar. D’aquí a 20 anys algú pot trobar amiant en algun lloc on nosaltres no n’hàgim buscat. Però quan un més mira més troba. Jo fa 20 anys no hi era però des d’abans de la prohibició de l’amiant ja es van substituir elements. Ara han aparegut elements dels quals segurament no se’n van adonar quan van fer la primera anàlisi. La presència de pintura als trens és el que ha tingut més impacte i ningú s‘ho esperava. Es podria haver fet alguna part del que nosaltres hem fet però no sabria dir-li què estava a l’abast dels anteriors gestors.- Durant el primer semestre d’aquest any.- En tres o quatre anys hauríem de ser capaços d’eliminar la majoria de l’amiant, o el més significatiu. Vull insistir que estem parlant d’un amiant que no té conseqüències per a la salut. Si no fos així, desamiantaríem ipso facto.- Hem fet més de cent mesures i totes han donat negatiu. Anirem repetint les mesures perquè hem de garantir que la situació no canvia.- Estava justificat i vam accedir a fer-lo. No estàvem actuant reactivament, els nostres serveis de prevenció van considerar que s’havia de fer un inventari amb més intensitat.- Posteriorment això ha sigut un mirall on mirar-nos. Però quan vam començar l’inventari, públicament no se sabia res. Nosaltres vam començar per les edificacions i no tant per la part de material mòbil. Finalment ho vam ampliar al material mòbil quan vam detectar amiant a la pintura, quan ningú sospitava d’això.- Estem fent tots els possibles, jo no puc tenir una garantia ni sé què pot passar. Però puc dir que estem fent tot el que està al nostre abast.- Són els metges els que comuniquen els resultats als treballadors i el seguiment que ha de tenir el seu cas. Fer aquestes classificacions és complicat.- Tenim cent mesures que ens diuen que no tenim amiant en l’ambient. Si hi ha algun element que pugui presentar un risc potencial, l’etiquetem i informem els treballadors de com tractar-lo. El tractament dels elements amb amiant el fan empreses especialitzades i una vegada fan la seva feina fem una anàlisi ambiental per comprovar que no hi ha hagut cap contaminació. Això vol dir que en cap dels llocs de treball a les nostres instal·lacions hi ha risc. Per tant, no és necessària la reubicació. Quan acabem aquest inventari prendrem algun tipus de mesura perquè la gent se senti més còmode però de moment no ens ho plantegem.- Jo vaig ser el primer que va parlar de l’amiant en una roda de premsa i li vaig donar tota la importància que el tema es mereix. És un tema que ens afecta i ens preocupa. Vam aprovar un expedient d’emergència per poder fer totes les anàlisis necessàries amb la celeritat més gran possible i ens hi estem deixant molts diners públics. Tothom pot pensar que no parlem prou amb la gent. Tot té una certa millora però estem fent tots els esforços que podem.- Jo no contestaré a un metge, que segurament està més legitimat. Però insisteixo que estem complint la normativa. Fins i tot hem fet proves amb microscòpia electrònica, que és un sistema molt més acurat, i tots els resultats han sortit negatius. Crec que estem envoltats d’amiant a tota la ciutat i cal fer un esforç per eliminar-lo. A TMB, d’aquí a uns anys serem uns privilegiats.

