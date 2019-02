Tot el que has de saber de la vaga general de dijous

Aquest dijous, 21 de febrer, està convocada una vaga per la Intersindical-CSC amb nombrosos suports que inclourà concentracions i manifestacions arreu del territori. El sindicat independentista ha fet una crida a tota la ciutadania perquè s'hi sumi no només per a la reivindicació dels drets laborals, sinó també com una resposta al context de pèrdua de drets socials i polítics que considera que s'està produint els darrers anys.Segons ha denunciat aquesta organització, l'ajuntament de Badalona ha notificat als seus treballadors que, com que el sindicat convocant no té presència al comitè d'empresa del consistori, aquests no tenen dret a secundar-la. Una falsedat que, segons denuncia la Intersindical-CSC, va contra el dret a vaga. Sindicalistes per la República també ha criticat que determinats delegats de sindicats que no secunden la convocatòria també intenten maniobrar perquè no tingui èxit. Estigues informat de tots els detalls per si vols participar de la mobilització!Els motius pels quals es crida la gent a no treballar i sortir al carrer són la demanda de la derogació de la reforma laboral del PP del 2012, la recuperació de les lleis catalanes vetades pel Tribunal Constitucional, la implementació d'un salari mínim català de 1.200 euros, la igualtat de gènere als centres de treball i funció pública de qualitat amb condicions laborals dignes. A més, diverses organitzacions sobiranistes també han cridat a secundar la protesta pel context de retrocés de drets socials i polítics que consideren que s'està produint a Catalunya i com a protesta pel judici de l'1-O.La vaga està ha estat convocada per la Intersindical-CSC, i compta amb el suport de més d'una cinquantena d'organitzacions sindicals, socials i polítiques. Entre les organitzacions de treballadors hi ha la Ustec, Unió de Pagesos, CGT Ensenyament, CAU-UB (Col·lectius Assemblearis d'Universitats), CATAC-CTS (Coordinadora de Treballadors i Treballadores de la Sanitat) CGT Ensenyament, la Federació d'Estalvi de Catalunya, la Federació de Treballadors de Catalunya o el Sindicat Nacional de Seguretat de Catalunya.Entre les organitzacions socials i polítiques destaquen Òmnium, ANC, AMI, SEPC, Universitats per la República, el Consell per la República, l'Associació d'Estudiants Progressistes, la FNEC o la Plataforma 3-O. A més, també compta amb el suport dels partits sobiranistes.No. El dret a vaga és un dret personal, i per tant no es pot prohibir a cap treballador que la secundi i tampoc es pot prendre cap tipus de represàlia o aplicar cap sanció a qui hi hagi participat. L'empresari tampoc no pot reclamar saber amb previsió qui farà vaga i qui no, i no pot demanar a un company que faci la feina d'un treballador que ha optat per secundar-la.CCOO i UGT no s'han adherit a la vaga, però en principi donen llibertat perquè els seus afiliats puguin decidir si fer-ne seguiment o no. De fet, com que la vaga ha estat legalment convocada, s'hi pot adherir qualsevol persona encara que no estigui afiliada a cap sindicat o que els sindicats de la seva empresa no hi donin suport.Si es participa en la vaga es descomptarà la part del salari proporcional i no es cotitzarà durant aquell dia a la Seguretat Social. El descompte concretament afecta el salari base i complements del dia de la vaga, la part proporcional dels festius d'aquella setmana i la part proporcional de les pagues extres. Per fer-ne un càlcul ràpid, la pèrdua equivaldria aproximadament a 1,4 dies de treball.Tot i això, també es pot optar per secundar la vaga només unes hores i no tota la jornada. Llavors, es descomptaria la part proporcional del sou d'aquesta estona que s'hagi fet vaga.Hi haurà serveis mínims en el sector del transport (Rodalies, Renfe, FGC, Metro de Barcelona i autobús), de sanitat (hospitals, CAP), d'ensenyament (escoles, insituts i llars d'infants), i de bombers i policia. També es garantiran en el cas dels mitjans públics i el personal de l'administració.En general, n'hi ha als serveis públics i en alguns sectors de reconeguda necessitat. També se'n poden decretar en empreses on el manteniment de la maquinària requereixi la presència de treballadors. En tot cas, qui dictamina aquests serveis mínims és l'administració i ja estan publicats , no poden ser discrecionals per part de l'empresa.Al migdia estan previstes concentracions davant dels ajuntaments d'arreu del territori, encara que, en el cas de la capital catalana, l'acte tindrà lloc a plaça Universitat i seguirà amb la manifestació estudiantil que han convocat els sindicats d'estudiants pel centre de la ciutat.A la tarda, estan convocades manifestacions entre les sis i les set a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. En el cas de la capital catalana, aquesta sortirà a les 18h de Jardinets de Gràcia i baixarà fins a l'encreuament entre passeig de Gràcia i Gran Via, on es faran els parlaments centrals de la jornada de vaga.

