VinclesBCN, una app contra la solitud de les persones grans

Centenars de persones grans que participen al programa VinclesBCN contra la solitud no volguda s'han aplegat aquest dimarts en un acte de celebració al Born amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En aquest programa hi participen un miler de persones, que sumant els familiars i amics arriben a les 4.000 persones, i es vehicula a través de 70 grups temàtics amb l'objectiu que les persones grans que viuen soles mantinguin una vida activa i contribuir a pal·liar la bretxa digital.Colau ha dit que activitats com el Mobile World Congress han de servir "per millorar la vida de la nostra gent", de manera que siguin "una excusa, una oportunitat", per impulsar programes com el VinclesBCN perquè "les tecnologies no ho canviïn tot a pitjor, que ho canviïn tot a millor".L'alcaldessa de Barcelona ha apuntat que "hem d'aconseguir que aquesta economia innovadora serveixi, sobretot, per milllorar la vida de les persones. Volem una ciutat amigable amb tots els cicles de vida i on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida tingui l'edat que tingui", ha apuntat.El servei, dut a terme pel Departament de Promoció de Gent Gran amb el suport de la Fundació Bloomberg, també té com a objectiu contribuir a pal·liar la bretxa digital que afecta especialment el col·lectiu de majors de 65 anys. De la seva banda, el cap de Programes d'Innovació governamental de Bloombert Philantropies, James Anderson, ha apuntat que confia que en aquest programa Barcelona serà un model per altres ciutats.En aquest programa els usuaris disposen d'una tauleta amb l'app de VinclesBCN per comunicar-se amb les seves persones de confiança (familiars, amics, voluntaris, veïns...) i les persones que comparteixen els seus interessos i un dinamitzador del grup. El perfil de les persones usuàries de Vincles és el d'una persona gran, empadronada a Barcelona, que se sent sola.Durant la seva intervenció, Ada Colau ha explicat que fa uns anys va participar en activitats de voluntariat amb l'entitat 'Amics de la Gent Gran', i una vegada a la setmana anava a acompanyar una persona gran. "Descobries que en aquesta societat nostra, amb tanta rapidesa i intensitat, a vegades ens perdem les coses més importants i bàsiques, la companyia, tendresa, conèixer veïns, si necessiten alguna cosa", ha dit. "Vaig aprendre que no només a la Lolita li anava bé que jo l'anés a visitar, a mi m'anava molt bé anar a visitar la Lolita", ha recordat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor