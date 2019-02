Jordi Fosas serà el nou director artístic de Fira Mediterrània

La comissió de valoració del concurs convocat per la Fundació Mediterrània, fira d'espectacles d'arrel tradicional, per proveir la plaça de director artístic ha decidit que sigui l'olotí Jordi Fosas qui assumeixi aquesta responsabilitat. Fosas té una llarga trajectòria vinculada amb el món de la cultura popular, mitjançant el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny i el Festival Ésdansa de Les Preses.El nou director va ser elegit entre les set candidatures presentades i s'encarregarà de la programació artística de la Fira durant els propers tres anys. A banda de la seva vinculació amb el món de la cultura popular, Fosas ha estat escollit pel contingut del projecte artístic presentat, a més de per la seva experiència contrastada.Jordi Fosas, nascut a Olot l'any 1976, és des de 1996 president del Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny, entitat especialitzada en la recerca, formació, creació i difusió de la dansa d'arrel tradicional; ha estat, des del 2001 i fins a l'actualitat, director del Festival Ésdansa de Les Preses, on també va ocupar el càrrec de gerent durant els anys 2006 i 2007. Des de l'any 2010 ha estat vicepresident de Festivals du Sud, Xarxa de Festivals del sud d'Europa de danses populars.En el mateix àmbit de la cultura popular, i durant deu anys, va ser secretari de l'Agrupació d'Esbarts de les comarques Gironines. Jordi Fosas també està relacionat professionalment amb el món de la producció de grans esdeveniments, com a soci cofundador i director-gerent de l'empresa La Caraba Produccions - serveis a la cultura SL, empresa especialitzada en la producció i serveis tècnics integrals per a esdeveniments.El nou director artístic haurà de dissenyar, executar i fer el seguiment del projecte artístic de la Fira, garantint-ne la qualitat i l'interdisciplinarietat, i contribuir en el disseny de les línies de l'activitat professional. Ho haurà de fer durant les edicions del 2019, 2020 i 2021, amb la possibilitat de renovar per dos anys més. El seu objectiu ha de ser mantenir i potenciar el mercat d'espectacles com un referent de qualitat artística.Com a nou director artístic caldrà que entomi l'encàrrec de seleccionar projectes de producció i coproducció dedicats a les arts amb accent en el patrimoni, basats en la transmissió de la cultura popular, el creuament entre creació contemporània i arrel tradicional, la participació i l'ampliació de la base social de la cultura; les músiques del món i folk, músiques vinculades a l'arrel des d'òptiques tant tradicionals com contemporànies, i les arts escèniques, especialment les de l'arc mediterrani.També caldrà que fomenti la coproducció bilateral entre festivals, fires, mostres i/o altres espais d'exhibició mitjançant acords de col·laboració que afavoreixin la visibilitat de la Fira.Per altra banda, a l'hora de confegir la programació de la Fira, caldrà que tingui en compte els acords vigents en relació a la programació dels offs, els diferents premis i concursos vinculats a la Fira i d'altres acords que puguin ser assignats pels òrgans de govern de la Fundació. Finalment, el director artístic també haurà de dur a terme tasques de representació de la Fira i haurà de proposar accions per al desenvolupament de nous públics.El procés de selecció de la nova direcció artística es va obrir a finals de novembre amb la publicació de les bases del Concurs. Fins al 18 de desembre es van rebre les propostes dels candidats i a partir d'aquella data es va iniciar el procés de selecció.La comissió de valoració de candidatures ha estat formada per Antoni Herrera, subdirector general de Protecció i Promoció de la Cultura Popular i Tradicional del Departament de Cultura de la Generalitat, en qualitat de president; i de Cristina Sanchis, cap del Servei de Promoció i Dinamització de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural (DGCAPC); Olga Brea, tècnica superior de la DGCAPC; Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics; Josep Simon, cap del Servei de suport a l'Alcaldia i Presidència, i Lídia Hinojo, gerent de la Fundació Mediterrània, com a vocals.

