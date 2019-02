Presó sense fiança per a l'acusat de violar una dona de 72 anys a Berga

El Jutjat número 2 de Berga ha decretat presó provisional sense fiança per a l'acusat de violar una dona de 72 anys en ple carrer a Berga. Els fets van passar al carrer Gran Via de la ciutat, al número 42, diumenge a quarts de vuit del vespre, quan un testimoni va alertar la policia que s'estava cometent una violació. El detingut ha declarat aquest dimarts al jutjat de Berga. En la resolució, la magistrada explica que l'acusat va perseguir la dona fins que aquesta va decidir accelerar el pas. En aquell moment, el detingut la va agafar pel coll i la va obligar a entrar al portal de l'oficina de gestió i recaptació de Berga. L'home va continuar subjectant-la fort pel coll mentre la dona demanava auxili, llençant-la amb força al terra. Quan els agents van arribar al lloc dels fets, es van trobar l'home, de 33 anys, amb els pantalons abaixats.Segons la resolució, la víctima es trobava estirada a terra en estat de xoc i mig nua i amb la cara plena de sang. La jutgessa considera que hi ha indicis objectius de criminalitat respecte l'acusat i també constata que hi ha risc de fuga, entre d'altres motius, perquè està en situació irregular en territori espanyol. Per aquests motius, n'ha decretat l'ingrés a presó aquest migdia.Els veïns haurien sentit crits i això és el que hauria fet que alertessin la policia, que va detenir l'agressor al mateix lloc del succés. L'home no és veí de la comarca, sinó que resideix a l'àrea metropolitana. L'agressor té antecedents per fets similars.