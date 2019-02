Prensa Ibérica tanca un acord per comprar el Grupo Zeta

Prensa Ibérica ha arribat a un acord d'opció de compra per adquirir la major part del deute bancari del Grupo Zeta, que edita El Periódico i Sport, segons han confirmat fonts de la companyia. El deute del grup éra de 99 milions d'euros, dels quals els bancs n'assumirien una part important, en forma de quitança.Després de mesos de negociacions, l'operació tiraria endavant amb l'acord dels bancs i el grup periodístic. Les mateixes fonts indiquen que la proposta està supeditada a l'autorització de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que ha d'avalar l'operació.L'adquisició per Prensa Ibérica del grup que va fundar Antonio Asensio el 1976 ja es donava per tancada al desembre, però aleshores es va aturar per una contraoferta de Jaume Roures , el fundador de Mediapro, que també ha estat els darrers mesos dins la pugna per adquirir el Grupo Zeta.Prensa Ibérica publica diversos diaris a Catalunya i a tot l'Estat, fonamentalment d'àmbit local. Com a capçaleres més destacades té el Diari de Girona, Regió 7 , La Nueva España o Faro de Vigo.

