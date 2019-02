Els pagesos tornen a treure els tractors al carrer per salvar el sector de l'avellana

Reunió dels pagesos de l'avellana amb el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Joan Sabaté. Foto: ACN

Els pagesos de Tarragona han fet una nova tractorada per reclamar, aquesta vegada a l'Estat, que s'implementin ajudes al sector de l'avellana, que ha registrat aquesta campanya una de les pitjors collites dels darrers anys. Convocats per Unió de Pagesos, una trentena de tractors han sortit del Morell i s'han desplaçat fins a la subdelegació del govern espanyol a Tarragona, a la plaça Imperial Tàrraco, que han bloquejat.Els pagesos s'han reunit amb el subdelegat, Joan Sabaté, que s'ha compromès a traslladar les reivindicacions al Ministeri d'Agricultura, que veu "raonables", però alhora ha avisat que els ajuts directes "estan limitats" per la UE. D'altra banda, instarà a fer un control de mercats per comprovar si a la llotja de Reus "hi ha voluntat monopolística o frau en fixar els preus".Les adversitats climatològiques –vent, calor extrema o pluges en temps de collita- han fet que aquesta darrera campanya de l'avellana sigui la pitjor que es recorda, amb només un 30% de la producció mitjana habitual. A més, la devaluació de la moneda turca, gran país productor, ha fet davallar el preu internacional d'aquesta fruita seca i ha arrossegat també els pagesos catalans."Si la Generalitat posa tot el que pot i veiem que falten tants diners, haurem de fer pressió al govern espanyol", ha explicat el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos, Rafel Español. "No és que ho demanem, és que es necessita", ha defensat i diu que cal que l'administració sigui conscient que, immediatament, cal un pla de xoc de tres anys però que també han de veure que el sector de l'avellana "és viable perquè ho és a França, a Itàlia i a tot arreu". "Com és que nosaltres tenim uns preus més baixos? Haurem de fer pressió perquè el sector pugui tenir les mateixes oportunitats que la resta europeus", ha afegit.Entre les mesures que reclamen els pagesos hi ha la recuperació de l'ajut de 120 euros per hectàrea, l'ajut de mínims de 280 euros per hectàrea durant tres anys, l'adequació dels mòduls de l'IRPF, mesures concretes per als joves incorporats al conreu de l'avellanar i crèdits a interès 0 a tres anys.L'objectiu per al sector és mantenir les hectàrees i recuperar algunes finques. Al Camp de Tarragona queden unes 9.000 hectàrees d'avellaners –a Girona, 1.000 hectàrees-, però aquesta dada pot anar minvant si no s'implementen mesures, segons el sindicat. "Fa pena perquè surts del Morell i veus finques que s'han abandonat aquest any, amb tres o quatre hectàrees i les avellanes per plegar", ha dit Español.D'altra banda, Unió de Pagesos també vol que s'ajudi als joves agricultors acabats d'incorporar al sector, i també captar-ne de nous.A la protesta hi ha participat Roser Domene, una jove pagesa de la Selva del Camp que s'ha incorporat al sector de ple des de fa un any, tot i que la seva família s'hi dedica "de tota la vida". Domene ha apuntat que els préstecs a interès zero "serien una gran ajuda" perquè "és bastant difícil començar, sobretot si ets jove i no tens massa cosa" i encara més si coincideix amb una campanya "de les pitjors, amb vent quan tocava i molta pluja". En aquesta línia, ha exigit "voluntat política" per ajudar un sector "oblidat". "Tots hem de menjar i el menjar surt de la terra", ha reivindicat.Després de reunir-se amb els pagesos, Sabaté, que ha afirmat que sent "total simpatia" per les reivindicacions, s'ha compromès a moure fitxa perquè el govern espanyol implementi alguna de les mesures proposades pel sector. Creu que són "raonables" la majoria de punts que reclamen, com els ajuts per hectàrea o l'ajornament d'IRPF. Tot i això, el subdelegat ha recordat que l'Estat es mou "dins del marc de la Unió Europea" i que els ajuts en agricultura estan "limitats". "Anirem fins on es pugui arribar", ha garantit.Pel que fa als preus, "en un moment de crisi important", Sabaté ha emplaçat al govern espanyol i a la Generalitat a actuar amb l'Observatori de Preus –en l'àmbit català- i mitjançant autoritats de la competència –en l'àmbit espanyol. "No sigui cosa que es vulnerin els normes de competència amb polítiques monopolístiques", ha afegit Sabaté, que diu que aquesta és una de les qüestions que més neguiteja el sector de l'avellana. "Si s'evidencia frau a l'hora d'establir preus, s'hauria d'actuar", ha conclòs. Els pagesos ja van celebrar una tractorada a finals de gener. En aquella ocasió, del Morell van anar cap als serveis territorials d'Agricultura a Tarragona, on es van reunir amb el director, Àngel Xifré. En una reunió posterior amb la consellera, el Govern es va comprometre a concedir ajudes extraordinàries per pal·liar la crisi i buscar "ajuts propis" o demanar-ne al govern espanyol. També es va aparaular facilitar una línia de crèdit a través de l'Institut Català de Finances (ICF) als joves que s'han incorporat al sector els darrers cinc anys. Tot plegat, però, està pendent de concretar abans que acabi el mes.

