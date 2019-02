Els Mossos detenen l'exalcaldessa socialista de Barberà del Vallès

L'exalcaldessa de Barberà del Vallès Ana del Frago (PSC) ha estat detinguda aquest dimarts per una presumpta trama de malversació i prevaricació vinculat amb la ràdio pública. Així ho ha avançat El País -. Segons ha pogut confirmarde fonts properes a la investigació, la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra ha dut a terme un operatiu policial al consistori, en qualitat de policia judicial.Diversos efectius del cos han interrogat del Frago, l'antic regidor de Comunicació Alfonso Ortega una interventora municipal, un secretari i una tècnica de comunicació al mateix edifici consistorial, on els ha rebut l'actual alcaldessa, Sílvia Fuster.Tot plegat, neix d'un expedient que va dur a Fiscalia Podem Barberà a mitjans del 2018, en què hi figuraven suposades subvencions irregulars a l'entitat que s'encarregava de la gestió del mitjà de comunicació municipal. Dos membres de la formació van anar a declarar als Mossos per aquests fets fa unes setmanes.El cas està secret de sumari. La socialista va ser candidata del PSC a les últimes eleccions de 2015, després de nou anys al càrrec.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor