Torra saludarà Felip VI al Mobile però no participarà del besamans

El president de la Generalitat, Quim Torra, tampoc participarà del besamans al rei Felip VI durant la inauguració del Mobile World Congress aquest diumenge. Amb tot, sí que saludarà el monarca durant el congrés "per educació" com va fer, per exemple, durant els Jocs del Mediterrani.El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha assegurat que el "més normal" és que Torra i el rei se saludin. "No som maleducats", ha dit. Amb tot, com també ha anunciat ja l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no participarà en la protocolària salutació del besamans al monarca.Buch també ha volgut deixar clar que els departaments del Govern s'implicaran "de forma activa" en el Mobile World Congress amb independència de qui hi està convidat. El conseller ha insistit que és un gran esdeveniment que ajuda a posar Barcelona i Catalunya "en el mapa".L'any passat, encara no hi havia president de la Generalitat durant la celebració del Mobile. Aleshores, va ser el president del Parlament, Roger Torrent, qui no va participar del besamans, com tampoc ho va fer l'alcaldessa Colau.

