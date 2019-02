El CIS ho confirma: la meitat dels votants de Vox a Andalusia provenien del PP

El creixement de Vox es nodreix en bona mesura al desgast del PP. Així ho confirma l'enquesta post-electoral del CIS respecte les andaluses de desembre, feta pública aquest divendres i que assenyala que el 47,7% dels electors de la formació ultra havien optat pels populars en els comicis autonòmics del 2015. Igualment, el 48,4% havien fet costat a Mariano Rajoy en les eleccions espanyoles del 2016.Tot i això, Vox també va arrabassar vot de Ciutadans, ja que el 22% dels electors ultres del desembre havien fet confiança al partit d'Albert Rivera en les anteriors autonòmiques. Igualment, un 10,6% no recorda a qui va votar en aquells comicis, un 8,3% es va abstenir i la capacitat és molt limitada per aconseguir pescar suports dels altres partits com el PSOE (4,9%) o Podem (2,4%).Pel que fa a les prioritats de govern, el 92,5% de votants de Vox tenia clar que, amb una fórmula o altra, aquest partit havia de pactar amb PP i Cs, per bé que el 58,3% hauria preferit que entrés a l'executiu també. El 72,4% dels electors populars també preferien algun acord que inclogués les tres forces de dretes, però, en canvi, els de Cs estan més dividits. Només el 33% donava suport a l'opció final (govern amb el PP i suport extern dels ultres) i un 16,8% preferia que les tres forces de dretes entressin a l'executiu. L'altra meitat de l'electorat, en canvi, optava per altres opcions, com un govern amb el PSOE (21,2%) o un tripartit amb socialistes i PP (11,9%).Igualment, Vox va ser el partit que més va convèncer en campanya, ja que, en les dues setmanes que va durar aquesta, va esgarrapar el 56,7% dels votants finals (més que cap altra formació). Després de veure els resultats, els electorats de totes les candidatures es ratifiquen en l'opció escollida, però, en canvi, una mica més d'una cinquena part dels que es van abstenir afirmen que, d'haver sabut el parlament que en sortiria, haurien optat per acudir a les urnes.

