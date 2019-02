El lobby immobiliari justifica el recurs contra el 30% d'habitatge social: «Paralitza el mercat»

El sector immobiliari està decidit a fer fracassar la mesura de reservar el 30% de noves promocions a habitatge social . El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgues, ha justificat aquest dimarts la presentació d'un recurs contenciós administratiu contra la modificació del Pla General Metropolità, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona i acordada amb la Generalitat. "Ha paralitzat el mercat", ha defensat.La Cambra ha presentat el recurs conjuntament amb l'Associació de Promotors i Constructors d'Edificis de Catalunya, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, el Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona i l'Associació d'Agents Immobiliaris de Barcelona. En un acte celebrat aquest dimarts a l'espai de coworking Aticco de Barcelona, Gorgues ha acusat el govern municipal d'Ada Colau de traspassar al sector privat responsabilitats que no li pertoquen. "L'administració ha d'ajudar a qui no té recursos, no traslladar-nos aquesta responsabilitat a nosaltres", ha defensat.Preguntat per les eines que té el sector immobiliari per facilitar l'accés a l'habitatge dels barcelonins, la segona preocupació dels veïns actualment, el gerent de la Cambra ha afirmat que poden fer "poca cosa". El mateix Gorgues ha puntualitzat que la millor manera de garantir l'accés a l'habitatge és permetre més habitatge de nova construcció.Pel gerent de la Cambra, la modificació del Pla General Metropolità busca "titulars" als mitjans de comunicació però considera que hauria d'estar consensuada amb el sector privat.Les entitats que han interposat un contenciós administratiu contra la mesura de reservar el 30% de noves promocions a habitatge social consideren que la iniciativa vulnera "el dret a la propietat" dels propietaris de terrenys a Barcelona i insta el consistori a construir més habitatges públics.Des de l'Ajuntament, la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha insistit una vegada més que l'objectiu del govern municipal és "corresponsabilitzar" el sector privat en la defensa del dret a l'habitatge i ha assegurat que el consistori "protegirà" l'interès general per sobre del dels "especuladors".Finalment, l'acord entre Generalitat i Ajuntament per impulsar la mesura va ser possible després que les dues parts pactessin que el consistori estudiaria cas per cas a viabilitat econòmica per reservar el 30% de les promocions en els casos de solars adquirits durant el primer semestre del 2016.

