Multen un conductor dues vegades en un dia per excés de velocitat a la C-25

El vehicle circulant per la C-25 a Espinelves. Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han multat un conductor per excés de velocitat a la C-25 el mateix dia en dos punts diferents. El primer va ser a l'altura d'Espinelves (al punt quilomètric 198), on circulava a 150 km/h i l'altre a Santa Maria d'Oló (PK 160.5), que anava a 153 km/h. La velocitat mitjana de l'Eix Transversal és de 120 km/h, excepte en alguns punts com túnels.L'operatiu dels Mossos es va realitzar el passat 14 de febrer i estava emmarcat en un control de trànsit en el qual es van detectar un total de 1.665, 47 dels quals es van denunciar per excés de velocitat. Entre aquests hi havia el conductor reincident.

