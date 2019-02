El Govern assumeix la possibilitat de no portar els pressupostos a votació del Parlament

El Govern explicarà la setmana que ve els pressupostos al Parlament, però això no implica que els sotmetin a votació de la cambra catalana si no compta amb el suport suficient per tirar-los endavant. El president de la Generalitat, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, compareixeran la setmana que va a petició pròpia -després que l'oposició també ho sol·licités- per desgranar uns comptes que asseguren que són "socials". L'objectiu és atraure el vot dels comuns, que es van aixecar de la taula de negociació, però la convocatòria electoral del 28 d'abril dificulta encara més que aquest suport arribi."En cap cas l'explicació dels pressupostos significa la seva aprovació. No és condició sine qua non", ha argumentat el conseller Miquel Buch, que aquest dimarts ha exercit de portaveu en absència de la consellera Elsa Artadi. De fet, el Govern ni tan sols dona per fet que aprovi el projecte de llei, pas previ per portar els comptes a votació del Parlament.En tot cas, Buch ha insistit que encara estan en fase d'explicar uns pressupostos que "són bons per al conjunt dels catalans" i que encara mantenen "la porta oberta" a seguir parlant amb els diputats de Catalunya en Comú Podem, amb qui, ha dit, s'ha treballat "fins que van decidir aixecar-se de la taula".Just aquest dimarts, el consell executiu ha aprovat la sol·licitud d'adhesió al Fons de Facilitat Financera perquè la Generalitat deixi d'estar adherida al Fons de Liquiditat Autonòmica. La Generalitat ha aconseguit complir l'objectiu de dèficit per segon any consecutiu , segons ha informat el departament d'Economia i Hisenda, després de tancar el 2018 amb una taxa del 0,38% del PIB, per sota del 0,4% al qual estava obligada. Tot i això, aquesta xifra és provisional, i les dades definitives de tancament les donarà a conèixer l'Estat a finals de març.

