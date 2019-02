Tito Álvarez: «Faré vaga amb el taxi el 21-F perquè aquest judici és un muntatge»

El portaveu de l'agrupació Élite Taxi, Tito Álvarez, ha fet públic aquest dimarts el seu suport a la convocatòria de vaga general per aquest 21 de febrer. Álvarez, que ha estat a cara visible de les darreres vagues de taxis a Barcelona, assegura que no treballarà en protesta contra el judici a l'independentisme que s'està celebrant al Tribunal Suprem. "És un muntatge", assegura en declaracions aÁlvarez recorda que no és independentista però, segons ell, això no ha de ser un impediment per sortir al carrer aquest dijous. "L'estat fa massa temps que sotmet els ciutadans mentre es disfressa amb banderes", defensa. "Admiro qualsevol moviment que es rebel·li contra l'estat fallit en què vivim".El portaveu d'Élite Taxi sempre ha sortit al pas de les crítiques que titllen d'espanyolista el sector del taxi. Ara, aclareix que parla a títol personal i no en nom d'Élite. "Dins de l'agrupació hi ha molts pensaments diferents", argumenta.Amb tot, Álvarez és optimista amb el seguiment que la vaga convocada pel sindicat Intersindical-CSC, i que compta amb el suport de la Ustec i els partits i entitats independentistes, tindrà al sector del taxi. "Preveig que el 30% dels taxistes no treballarà", assegura. "I no perquè siguin independentistes", afegeix.Álvarez ha demostrat una gran capacitat de lideratge en les dues darreres vagues de taxistes a Barcelona. En l'última, però, va acabar dimitint del comitè de vaga, tot i que més tard s'hi va reincorporar. Ara queda per veure si amb el seu posicionament públic és capaç d'arrossegar més companys a les mobilitzacions del 21 de febrer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor