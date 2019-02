VÍDEO L'interrogatori de la Fiscalia s'enfanga: l'advocat de Turull xoca amb Marchena

L'interrogatori del fiscal Jaime Moreno a Jordi Turull ha estat tens i maratonià. L'exconseller de Presidència ha defensat per activa i per passiva el caràcter pacífic de la manifestació del 20-S a Economia, però el representant de la Fiscalia ha continuat empenyent. Moreno ha fet referència a uns tuits de l'exconseller, però Turull li ha respost que aquestes piulades "sempre apel·len al pacifisme, al civisme i a la serenitat". "A Catalunya, la gent és pacífica pensi el que pensi", afirma. Així mateix, desmenteix que la comitiva judicial sortís pel terrat del departament d'Economia: "Vostè coneix l'Eixample de Barcelona?".L'advocat de Turull, Jordi Pina, ha acabat intervenint just després que també ho fes el president del tribunal, Manuel Marchena, exigint evitar "valoracions". "Crec que he de protestar per l'advertència que acaba de fer al meu client", ha reclamat el lletrat al magistrat.

