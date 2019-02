Set detinguts per tràfic de cocaïna i marihuana a Lleida

Set persones han estat detingudes aquest dimarts en un operatiu policial contra el tràfic de cocaïna i marihuana a Lleida. Hi ha sis arrestats al barri de la Mariola, dos dels quals són dones, i un altre al centre històric, al carrer Cavallers.Sis persones han estat detingudes per tràfic de drogues i una setena per atemptat a l'autoritat. També s'han trobat algunes armes. Els detinguts passaran a disposició judicial dijous. Els Mossos han desmantellat almenys una plantació de marihuana i s'han desfet de tot el material necessari per mantenir-la, com florescents, ventiladors i màquines d'aire condicionat. Han intervingut unes 1.800 plantes.A la Mariola també han intervingut tècnics d'Endesa, que han constatat que per mantenir el cultiu de marihuana havien punxat la llum.L'operatiu ha començat abans de les cinc del matí. Hi han treballat agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), del Grup Especial d'Intervenció (GEI), d'ordre públic i de seguretat ciutadana, a més de gossos i l'helicòpter, que ha servit per assegurar els registres inicials. Hi ha secret d'actuacions.

