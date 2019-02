El Suprem cita Rajoy i Mas per dimarts vinent i accelera els testimonis polítics

Ja hi ha data per a les primeres declaracions de dirigents polítics al Tribunal Suprem. Dimarts 26 de febrer arrencarà la desfilada amb Joan Tardà, portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, que anirà seguit pel president del Parlament, Roger Torrent, i Artur Mas, expresident de la Generalitat. Els agafarà el relleu Mariano Rajoy, president del govern espanyol durant el referèndum, i posteriorment serà el torn de Marta Pascal, excoordinadora general del PDECat, i Xavier Domènech, exlíder dels comuns.Dimarts seran al Suprem l'exvicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría i els exministres Cristóbal Montoro -Hisenda- i Juan Ignacio Zoido -Interior-. Núria de Gispert, Antonio Baños i Francesc Iglesias intervindran en la jornada de tarda. Pel que fa a dijous, el primer protagonista serà el lehendakari Iñigo Urkullu, seguit de Gabriel Rufián -portaveu d'ERC a Madrid- i Albano Dante Fachin, dirigent de l'esquerra alternativa. Ernest Benach, expresident del Parlament, i Ada Colau, alcaldessa de Barcelona, tancaran les jornades dijous a la tarda.El Tribunal Suprem vol tancar la fase d'interrogatoris als acusats dilluns vinent com a molt tard, segons han avançat diversos mitjans al llarg del matí i han confirmat fonts judicials a. Aquest dimarts estan previstes les declaracions de Jordi Turull -llarga, tenint en compte l'intercanvi amb la Fiscalia- i de Raül Romeva, que només respondrà les preguntes de la defensa i descartarà intervenir davant les qüestions de l'Advocacia de l'Estat i de l'acusació popular formada per Vox.L'ordre establert per als interrogatoris, un cop acabi Romeva, és el següent: Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell. Una de les possibilitats més fermes a hores d'ara és que habilitin aquest divendres i que dilluns vinent la sala acabi amb els últims encausats.De fet, aquesta és una de les qüestions que ja s'ha traslladat a les parts, tot i que de manera informal i encara sense concretar. Des del Tribunal Suprem s'ha avisat els advocats de la possibilitat de continuar les sessions divendres -fins i tot dissabte- i també dilluns, per tal que no interfereixi amb la seva feina o altres causes en què poguessin estar treballant. Les parts esperen que aquesta qüestió s'acabi concretant dimecres.

