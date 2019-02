El Suprem preveu tancar dilluns com a molt tard els interrogatoris als acusats

El Tribunal Suprem vol tancar la fase d'interrogatoris als acusats dilluns vinent com a molt tard, segons han avançat diversos mitjans al llarg del matí i han confirmat fonts judicials a. Aquest dimarts estan previstes les declaracions de Jordi Turull -llarga, tenint en compte l'intercanvi amb la Fiscalia- i de Raül Romeva, que només respondrà les preguntes de la defensa i descartarà intervenir davant les qüestions de l'Advocacia de l'Estat i de l'acusació popular formada per Vox.L'ordre establert per als interrogatoris, un cop acabi Romeva, és el següent: Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó, Santi Vila, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Carme Forcadell. Una de les possibilitats més fermes a hores d'ara és que habilitin aquest divendres i que dilluns vinent la sala acabi amb els últims encausats.De fet, aquesta és una de les qüestions que ja s'ha traslladat a les parts, tot i que de manera informal i encara sense concretar. Des del Tribunal Suprem s'ha avisat els advocats de la possibilitat de continuar les sessions divendres -fins i tot dissabte- i també dilluns, per tal que no interfereixi amb la seva feina o altres causes en què poguessin estar treballant. Les parts esperen que aquesta qüestió s'acabi concretant dimecres.

