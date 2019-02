El Govern suspèn l'agenda pública de dijous per la vaga

El Govern ha suspès l'agenda pública dels seus consellers d'aquest dijous, 21 de febrer, per la vaga convocada per la Intersindical-CSC . Així ho ha explicat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que just aquest dijous assumeix circumstancialment el paper de portaveu perquè la consellera Elsa Artadi està a Madrid just el dia en què declaren al Tribunal Suprem Jordi Turull i Raül Romeva.Buch ha assegurat que el Govern "respecta" el dret a vaga i que és "més sensible" a la convocada per la Intersindical, que reivindica la derogació de la reforma laboral i que coincideix amb la declaració dels processats per l'1-O al Tribunal Suprem. El conseller ha precisat, però, que els departaments més afectats, com ara el seu per garantir la seguretat, i el de Treball per analitzar les xifres de seguiment, estaran especialment "actius" durant la jornada de vaga.Buch també ha assegurat que els diferents departaments del Govern participaran "de forma activa" al Mobile World Congress amb independència de "a qui conviden" els organitzadors del congrés. És a dir, encara que a la inauguració hi assisteixi Felip VI.

