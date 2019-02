Sánchez afirma que s'ha de triar entre l'Espanya «lluminosa» del PSOE i una «en blanc i negre»

Pedro Sánchez ha afirmat que estan en joc dos models de país en les eleccions del 28 d'abril. El líder socialista ha defensat una Espanya "constitucional" en què cap "tothom", amb "diàleg" i que no exclou ni veta. Enfront d'aquest model, hi ha l'Espanya que propugna la dreta, a la qual ni ha esmentat un sol cop però a la qual s'ha referit implícitament: "Hi ha un model d'Espanya lluminosa i una altra en blanc i negre". El president espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha presentat avui la que serà la precampanya dels socialistes de cara a les eleccions del 28-A. Una precampanya que ja té lema, La España que quieres.El líder socialista ha atapeït el seu discurs de conceptes en positiu. "Diàleg", "diversitat", "just´cia", "feminisme"... "Ha apel·lat a una Espanya "optimista" en què hi càpiga "tothom" i "ningú quedi enrere". Ha vindicat una "política útil, exemplar, educada" enfront la "política faltona", ha dit en referència a l'estil de Pablo Casado."Cap cordó sanitari resistirà la voluntat de transformar la societat", ha afirmat, per invocar a una Espanya "feminista, pròspera, europeista i verda que aposti per l'Agenda 2030", de la qual "ningú se'n vulgui anar". En un estil explícitament electoralista, ha defensat un model de sanitat pública i de convivència entre les generacions. Sánchez ha anunciat que l'educació pública serà "la joia de la corona" dels pressupostos que elaborara si guanya les eleccions.En el tema de l'educació i la formació hi ha incidit. "La propera legislatura serà la de l'educació", ha proclamat, una política que es notarà, segons el secretari general del PSOE, des de l'extensió de l'educació dels 0-3 anys a la formació professional, la innovació i el suport a la ciència. "Espanya serà país per a la ciència", ha afirmat, canviant l'històric "que inventen ellos" pel "inventeu vosaltres".

