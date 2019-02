Casado promet nomenar els consellers de la Generalitat des de la Moncloa

"No és que tregui l'autogovern de Catalunya, és que l'allibera"

El líder del PP, Pablo Casado, ha assegurat que la seva proposta d'aplicar l'article 155 a Catalunya de manera "il·limitada" en el temps és "molt proporcional" i ha promès nomenar els consellers del Govern de la Generalitat des del govern espanyol. En una entrevista a Telecinco, també ha acusat l'executiu espanyol d'haver aixecat el control sobre les finances de Catalunya sense saber "a què estan destinant els diners de tots els espanyols, 70.000 milions d’euros del FLA en propaganda".Casado ha afirmat que vol anar "més enllà" del 155 que va aplicar el govern de Mariano Rajoy. "El que dic és que el 155 ha de tenir una durada il·limitada fins que s'arregli el problema de legalitat, de convivència i de concòrdia, i que el Govern s¡ha de nomenar per part del govern d'Espanya", ha sentenciat.Segons el líder del PP, "a més de l'afectació competencial", el 155 ha de servir per intervenir "l'educació, els mitjans de comunicació, les finances" per fer efectiu "el tancament del Diplocat i del Consell de la República" i per "acabar amb el de Lledoners, que sembla la catedral dels independentistes".Segons Casado, el 155 "no és que tregui l'autogovern de Catalunya, és que l'allibera" i s'ha d’aplicar perquè a Catalunya "rebenten els cotxes a l'oposició i als nens els obliguen" a parlar català a les escoles.Per tot plegat, ha dit, el 155 és un mecanisme "molt proporcionat" que "té un requeriment de compliment de la Constitució previ", on "el Consell de Ministres pregunta al president de la Generalitat si compliran la Constitució" "Hi ha moltes coses que justifiquen la intervenció", ha dit.

