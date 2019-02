«Oliba episcopus», l'exposició més visitada del Museu Episcopal de Vic

La mostra es va poder veure durant quatre mesos aproximadament. Foto: Adrià Costa

El Museu Episcopal de Vic i la catedral. Foto: Josep M. Montaner

El Museu Episcopal de Vic (MEV) ha tancat l'exposició Oliba episcopus amb un total de 7.836 visitants. D'aquesta manera, la mostra inèdita i temporal sobre la figura d'Oliba de Cerdanya (971-1046) s'ha convertit en la més visitada d'ençà que el nou museu es va inaugurar el 2003. Així ho explica ael director del MEV, Josep Maria Riba, destacant la bona afluència de visites, ja que s'ha portat a terme durant una època de l'any que acostuma a ser fluixa a Vic. La mostra, coincidint amb el mil·lenari d'Oliba, es va poder veure des de finals d'octubre de 2018 fins a principis d'aquest febrer."No havia vist mai cua per entrar el museu", diu Riba, remarcant que la mostra "ha creat una expectativa que ha anat de menys a més". El museu presentava i contextualitzava la figura del que va ser bisbe d'Osona i Abat de Ripoll i Cuixà, tot reunint els testimonis materials i documentals més importants d'Oliba. Entre la vuitantena de peces de l'exposició, les més destacades eren les dues bíblies de Ripoll i de Roda, promogudes per Oliba, i els fragments d'una tercera bíblia, la de Fluvià; els canelobres de Bernward, el primer sudari de Sant Lambert, l'Arqueta d'Hixam II o l'altar portàtil.Precisament el director del MEV apunta que la mostra ha creat "sorpresa". D'una banda, "s'ha pres consciència de l'esforç per portar les millors peces d'Europa" i "la relació que tenim amb el conjunt de museus d'arreu del món". Riba també destaca la importància de la recreació en 3D dels dos edificis que tenia el conjunt catedralici d'Oliba: la catedral de Sant Pere i l'església de Santa Maria "la Rodona".Durant la presentació de l'exposició, Riba apuntava que "era un veritable repte per no caure en la trampa de repetir el què s'ha dit fins al moment". Quatre mesos després, el director del museu apunta que han aconseguit l'objectiu: "Hem posicionat Oliba com a bisbe". De tota exposició "en quedarà el treball científic que s'ha fet amb el catàleg", cosa que permetrà seguir investigant la figura d'Oliba.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor