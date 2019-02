VÍDEO Universitats per la República interromp el president del TC contra la «falsa justícia espanyola»

Mostrem l'altra cara de la (in)justícia espanyola durant la intervenció de Juan José González, president del Tribunal Constitucional, al World Law Congress que se celebra aquests dies a #Madrid. Demà aquest congrés atorgarà al Rei Felipe VI un premi a la pau i la llibertat. pic.twitter.com/yNH93GMthu — Unis x la República 🎗 (@unisxrepublica) 19 de febrer de 2019

Activitats d'Estudiants per la República han interromput aquest dimarts a Madrid l'acte d'inauguració del Congrés de l’Associació Mundial de Juristes (WJA), durant la intervenció del president del Tribunal Constitucional, Juan José González, i de la ministra de Justícia, Dolores Delgado, per denunciar la "injustícia" espanyola. Els activistes han estat posteriorment retinguts, segons ha anunciat la pròpia plataforma.Els universitaris hi han desplegat cartells en què denuncien diversos casois d'aquesta "injustícia", com ara el dels joves d’Altsasu o de la Manada. Posteriorment han desplegat una pancarta amb el lema "llibertat presos polítics" i han repartit octavetes. Els activistes han destacat que el mateix congrés que han interromput atorgarà demà dimecres un premi al rei Felip VI per "la pau i la llibertat""És una vergonya que es doni premis a un Estat que manté persones a la presó per les seves idees mentre allibera aquells que cometen una violació sexual", ha comentat la plataforma, que dona suport a la vaga general convocada per a aquest dijous a Catalunya: "hem de buidar les aules i omplir els carrers".El Congrés se celebra a Madrid sota el lema “Constitució, democràcia i llibertat” i compta amb la presència de 2.000 juristes de 67 nacionalitats diferents. Entre d’altres qüestions, en aquest congrés demà s’atorgarà el Premi de la Llibertat i la Pau Mundial al Rei Felip VI com a reconeixement pel seu “indestructible compromís amb l’Estat de Dret”.L'acció de protesta s'ha fet també mentre al Tribunal Suprem se celebra la quarta jornada del judici de l'1-O, amb l'interrogatori a l'exconseller Jordi Turull.

