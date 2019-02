La Supercopa de futbol tindrà model de «final four»

La Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ha decidit canviar el format de la seva competició més menor, la Supercopa, i prepara un nou format estil final four. Així ho ha anunciat aquest dimecres el president de la federació, Luis Rubiales, en un esmorzar informatiu d'Europa Press.La competició la disputaran els dos primers classificats de la Lliga i els dos finalistes de la Copa del Rei de la temporada anterior, i constarà de tres partits: dues semifinals i la final, i tots es disputaran en la mateixa ciutat, probablement fora de territori espanyol.La primera edició està prevista per aquest mateix any un cop aquest model sigui aprovat per l'assemblea de l'RFEF. Amb aquesta iniciativa, la federació confia a augmentar l'atractiu de la Supercopa, també per a audiències internacionals.

