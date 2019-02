Sant Cugat elaborarà un mapa amb els «espais de la por» per prevenir la violència masclista

L'Ajuntament de Sant Cugat elaborarà un mapa amb els "espais de la por", els punts del municipi que són més insegurs per a les dones. La proposta, impulsada originàriament pel grup d'ICV-EUiA, es va aprovar en el ple municipal d'aquest mes de febrer i preveu intervenir en aquests indrets, millorant la il·luminació, intensificant la vigilància o introduint canvis en l'ús de l'espai públic.També contempla crear, en el marc dels consells de barri, marxes exploratòries fetes per dones que permetran fer comprovacions in situ dels elements que influeixen en la seva percepció de seguretat. Tot plegat després que en els darrers dos mesos el municipi hagi estat escenari de dues agressions sexuals a la zona d'oci de la carretera de Rubí El text que s'ha aprovat també estableix que l'Ajuntament farà una enquesta a les dones que fan ús dels espais naturals de la ciutat per saber les zones que eviten. Alhora s'impulsaran diversos tallers de debat per sensibilitzar la població.En aquesta mateixa línia, s'impartirà una formació específica en perspectiva de gènere al personal urbanista de l'Ajuntament "per elaborar un paquet de mesures per integrar la mirada de gènere en totes les polítiques urbanístiques".Aquesta moció arriba després que en els darrers dos mesos s'hagin produït dues agressions sexuals a la zona d'oci de la carretera de Rubí de la localitat. El darrer episodi va tenir lloc el divendres 1 de febrer i la víctima va ser una menor de fora del municipi.

