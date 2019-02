Colau tampoc participarà enguany al besamans de Felip VI pel Mobile

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, repetirà absència al besamans del rei Felip VI coincidint amb el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC). Serà aquest diumenge a la Sala Oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) i Colau no participarà en l'acte protocolari amb el monarca, igual que l'any passat, però sí que prendrà part de l'àpat.L'alcaldessa també participarà el 25 de febrer a la inauguració de l'MWC i fonts municipals afirmen que l'Ajuntament treballa conjuntament amb els organitzadors "per repetir l'èxit del certamen".Les mateixes fonts reivindiquen la Mobile Week, que encara s'està celebrant i que programa activitats relacionades amb la tecnologia a tots els districtes de Barcelona i també a Girona, Lleida, Reus, Igualada i la Ribera d'Ebre. El consistori defensa que és una bona eina per fer arribar l'impacte del Mobile al conjunt de la ciutat i del país.

