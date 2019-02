La víctima de la violència masclista: dona amb fills, amb ingressos i conviu amb l'agressor

El perfil de la víctima de violència masclista és el d'una dona d'entre 31 i 40 anys que té fills, ingressos i conviu amb l'agressor. Són conclusions que extreuen els responsables del telèfon contra la violència masclista, el 900 900 120, segons l'informe que ha fet públic aquest dilluns l'Institut Català de les Dones (ICD).Altres dades que es posen de manifest són, per exemple, que prop del 94% de trucades a aquest telèfon denuncien agressions en l'àmbit de la parella o que, en aquest àmbit, el 64,7% d'agressors són la parella actual. A banda, un 21,8% dels avisos a aquest servei el fan persones properes a les víctimes. El 41% són amistats, el 30% pares i mares, el 14% germans o germanes i l'11% fills i filles.Així, segons les dades recollides d'aquest servei el 38,6% de les dones que travessen situacions de violència masclista tenen entre 31 i 40 anys i el 27% entre 41 i 50 anys. El 20% de les dones que truquen al 900 900 120 no té ingressos i el 64,4% sí. El percentatge de dones que conviuen amb l'agressor és del 49,1% i el de les que no hi conviuen és del 48,3%.A més, el 48,8% tenen fills menors d'edat que conviuen en el nucli on es produeix la violència. A través d'aquest servei s'han detectat uns 4.400 menors en aquesta situació l'any passat a Catalunya. L'1,2% de les dones, 108 en número total, estaven embarassades.Pel que fa als agressors, els que actuen en l'àmbit de la parella han estat la parella actual en un 64,7% d'ocasions, i l'exparella en un 35,3%. Els agressors en l'àmbit familiar -a banda de la parella- són, en primer lloc, el fill o fills, en un 39% dels casos; en segon lloc. el pare, en un 28%; altres familiars, en un 22% d'ocasions, i en un 11%, el germà o germans. Els agressors en l'àmbit laboral són en un 62% d'ocasions un superior; en un 36%, un company del mateix nivell jeràrquic, i en un 2%, un subordinat.Per àmbits on es produeix la violència masclista, el 93,7% de les trucades es refereixen a situacions de violència masclista de parella; el 2,9% a violència masclista familiar; el 2,7% a violència masclista sociocomunitària i el 0,6% a violència masclista en l'àmbit laboral.Pel que fa al perfil de les trucades, des de l'ICD s'indica que, tenint en compte que un mateix cas pot comportar diverses formes de violència, el 99,3% de les trucades de l'any passat van ser per violència masclista psicològica, el 39% per violència masclista física, el 10,8% per violència masclista econòmica i el 3,8% per violència masclista sexual i abusos.

