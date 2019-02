VÍDEO Turull para els peus a la Fiscalia per la pregunta sobre si és soci d'Òmnium o l'ANC

Jordi Turull ha inaugurat aquest dimarts la segona setmana de judici al Tribunal Suprem. L'exconseller de Preasidència assegura que només respondrà pels seus actes quan el fiscal li demana per declaracions d'exconsellers. Jaime Moreno també ha preguntat a Turull si és membre d'Òmnium Cultural -aquesta pregunta ja li van fer a Joaquim Forn la setmana passada- i el dirigent de JxCat ha assegurat que no li consta que ser membre d'Òmnium sigui cap delicte. "No ho era ni durant el franquisme", ha reblat. "També ho sóc de Càritas, del RACC,...", ha etzibat, tal com es pot veure en el vídeo que encapçala aquesta notícia.

