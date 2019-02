VÍDEO Les 10 frases clau de l'elèctrica intervenció de Turull al Suprem

Jordi Turull ha obert la segona setmana del judici de l'1-O. Ho ha fet responent les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. L'interrogatori del fiscal Jaime Moreno ha estat tens i maratonià, amb interrupcions i diversos tocs d'atenció per part del president del tribunal, Manuel Marchena. Com ja van fer Junqueras i Forn en el seu torn, l'exconseller de Presidència ha hagut de parlar sobre el referèndum de l'1-O i sobre la compra d'urnes, ha insistit en mantenir la mà estesa per dialogar amb l'Estat i ha desmuntat el relat de violència sobre el 20-S a Economia, entre moltes altres qüestions.En el vídeo que precedeix aquesta notícia, les 10 frases clau d'una intervenció elèctrica de Turull al Suprem, en la qual ha fet gala de la seva agilitat parlamentària

