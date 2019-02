​Construeixen al Pallars una casa que produeix més energia de la que consumeix

La casa ‘positiva’ de la Pobla, on carreguen el cotxe elèctric. Foto: ACN

Aramunt, al terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà, disposa d'una casa que produeix més energia que la que consumeix, la segona casa eficient d'aquestes característiques que es construeix al Pallars Jussà. El teulat, les parets, les finestres o altres elements són utilitzats per acumular i tornar la calor o generar electricitat. El seu propietari, Borja Llàser, explica que a la casa li sobra energia i és un edifici anomenat "positiu" gràcies als criteris constructius i bioclimàtics, però també al comportament de la seva família.Llàser diu que fan una gestió eficient dels usos, del consum dels electrodomèstics, de la informàtica o de la mobilitat. Amb l'energia fotovoltaica carreguen les bateries del cotxe que tenen i amb el que es desplacen diàriament a treballar a la Pobla de Segur. D'aquestes cases a tot Catalunya n'hi ha actualment una desena, entre d’altres indrets, a Lleida, Anglesola, Barcelona, Montornès i Ullà. D'altres s'estan acabant de construir o començant a projectar.L’arquitecte, Josep Bunyesc, ha explicat que aquestes cases demostren que es pot ser capaç de dur a terme la "transició energètica" sense problemes, amb la tecnologia que ja hi ha avui disponible al mercat i a un cost assequible. Bunyesc ha afegit que des de fa uns anys ja s'estan construint edificis que són molt eficients, molt ben aïllats i aprofitant l'energia del sol per escalfar-se.La novetat dels pròxims anys serà la mobilitat, que anirà passant a ser elèctrica en lloc de cremar combustibles fòssils, amb la millora de la qualitat de l'aire amb menys contaminants i millorant la qualitat acústica. Cases com la d'Aramunt ja estan preparades pel canvi i ja carreguen el seu vehicle amb l'energia que generen gràcies al sol.A la Pobla de Segur, el Jordi Oliveres, de la cooperativa Pironegawatt, també té una casa "positiva". És de nova construcció i té plaques solars fotovoltaiques de 5KWpic instal·lades i una bateria de Liti de 6.4kW hora, d'aquesta manera a la nit utilitzen l'energia del sol que tenen a la bateria, amb 2 dies d'autonomia. La casa també té plaques solars tèrmiques per escalfar l'aigua de la dutxa, col·locades a la façana. La calefacció és una estufa de pellets i un sistema de renovació d'aire amb recuperador de calor.La casa "positiva" d'Aramunt és una rehabilitació d'un antic paller. Té plaques solars fotovoltaiques de 5KWpic i una bateria de Liti de 6.4kW hora, d'aquesta manera a la nit utilitzen l'energia del sol que tenen a la bateria i que té 2 dies d'autonomia. La família del Borja Llàser tenen un cotxe elèctric que pot fer uns 300 quilòmetres d'autonomia i amb un dia de sol poden carregar energia per fer més de 100 quilòmetres.La casa també té un mur captador d'energia solar que escalfa el mur antic de pedra i amb un serpentí d'aigua escalfen l'aigua calenta de la dutxa. La calefacció és una estufa de llenya que només funciona els dies que no fa sol.

