El Mobile del 5G s'aïlla dels conflictes

Barcelona es convertirà novament del 25 al 28 de febrer en la capital mundial del mòbil, amb tot el que això representa. El Mobile World Congress (MWC) suposarà l'arribada a la ciutat de milers de congressistes; la contractació, moltes vegades precària, de desenes de milers de treballadors; i la possibilitat de conèixer les novetats tecnològiques, enguany centrades en el 5G i la intel·ligència artificial.El Mobile haurà de conviure amb la vaga al metro de Barcelona, però sembla que l'empresa organitzadora del certamen, GSMA, ja s'ha acostumat a viure en ambients conflictius. O, en paraules del seu conseller delegat John Hoffman, "factors de risc". En la presentació de l'edició d'enguany, la catorzena, Hoffman va reconèixer que GSMA va valorar marxar de Barcelona a causa del conflicte polític català i va recordar que el 2016 ja hi va haver una vaga de metro. Tot i això, el Mobile segueix a la capital catalana i així serà fins al 2023. "És el millor lloc", va sentenciar Hoffman.Enguany l'empresa organitzadora preveu que l'MWC tingui un impacte econòmic de 473 milions d'euros i crear 13.900 llocs de treball temporals, tant directes com indirectes. Més de 2.400 expositors de 200 països prendran part al congrés i també hi seran presents 170 delegacions governamentals. Pel que fa als assistents, la previsió dels organitzadors és acollir 107.000 persones, la qual cosa suposaria igualar el registre de l'edició del 2018. Qui hi vagi sense invitació haurà de pagar els 790 euros que costa l'entrada més barata.Bona part de les 134.538 places hoteleres de Barcelona ja estan reservades des de fa dies i de fet, alguns dels visitants del Mobile ja han contractat plaça a hotels d'altres demarcacions catalanes. Pel que fa als pisos turístic legals, l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) preveu que l'ocupació arribi al 95% durant el congrés. El preu mitjà per passar una nit en un d'aquests apartaments serà de 359 euros.Hoffman ja avisar durant la presentació que el Mobile volia prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat en relació a l'assistència al congrés. "Volem la flor i nata", va dir. De fet, GSMA vol potenciar cada cop més el Mobile com un congrés que compti amb la participació de dirigents de les principals empreses del sector. En l'edició de l'any passat ja van aconseguir augmentar el nombre de consellers delegats de grans corporacions, arribant fins als 7.100 i enguany esperen mantenir aquesta tendència.Per fer-ho, el Mobile aterrarà a la ciutat amb la intel·ligència artificial, la connectivitat intel·ligent i el 5G com a protagonistes. També amb un programa que preveu 500 conferències i l'espai Women4Tech, específicament dedicat a les dones i en què s'entregaran els premis GLOMO a les que més hagin destacat en el sector tecnològic.L'MWC se celebrarà als recintes de Fira Barcelona, a Montjuïc i a L'Hospitalet i també a La Farga de L'Hospitalet. Tot plegat mentre fora del recinte firal els treballadors del metro faran vaga arran de la crisi de l'amiant i els treballadors de neteja de l'Aeroport del Prat també promouran una aturada total durant els dies que duri el congrés.

