El missatge de Turull just abans de començar la seva declaració al Suprem

Avui fa, sumats, 365 dies que sóc a la presó, sense judici ni sentència.

El conseller de la Presidència, Jordi Turull, declara avui a les 10h al Tribunal Suprem. Just abans de començar la seva declaració, Turull ha fet una piulada per enviar un missatge: "Avui fa, sumats, 365 dies que sóc a la presó, sense judici ni sentència. I tot just avui podré dir-hi la meva...", ha dit el líder independentista.Turull respondrà les preguntes del seu advocat i de la Fiscalia, com ja va fer Quim Forn. Després d'ell serà el torn de Raül Romeva, que previsiblement respondrà només les preguntes del seu advocat, com va fer dijous passat Oriol Junqueras.

