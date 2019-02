Diversos detinguts en un dispositiu contra el tràfic de cocaïna i marihuana a Lleida

Ja hi ha diversos detinguts en el dispositiu antidroga dels Mossos d'Esquadra que està en marxa a Lleida des d'abans de les cinc del matí. L'operació és contra el tràfic de cocaïna i marihuana, segons han explicat fonts policials.Els registres han començat inicialment al barri de la Mariola, però s'han ampliat a altres zones. Hi treballen agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), del Grup Especial d'Intervenció (GEI), d'ordre públic i de seguretat ciutadana, a més de gossos i l'helicòpter, que ha servit per assegurar els registres inicials.

