​Una dona de 69 anys condueix beguda per la C-17 contra direcció

Caos a la C-17 a Osona aquest diumenge passat, 17 de febrer. Una conductora va circular durant tres quilòmetres contra direcció en sentit Ripoll, per la via que anava cap a Barcelona. Tal com ha pogut saber, la dona de 69 anys va entrar a la C-17 pel punt quilomètric 81 a Sant Quirze de Besora i va conduir fins al punt 84 aproximadament.La conductora, que circulava lentament, va haver d'aturar-se quan ja no li va ser possible conduir per la barrera de cotxes aturats que es va crear a la C-17 que conduïen en direcció correcta.La dona va donar positiu en el test d'alcoholèmia amb un resultat de 0,45 mg/l. També va manifestar que prenia medicació. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències per conduir sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària.

