​El Senat exigeix mesures a Europa davant les importacions de cítrics de l'Àfrica del Sud

La Comissió d'Agricultura del Senat ha aprovat exigir a la Unió Europea que s'apliqui la clàusula de salvaguarda de l'acord de lliure mercat dels cítrics amb l'Àfrica Meridional per fer front a la greu crisi que travessa el sector.Finalment, han prosperat les dos mocions presentades en aquesta línia. D'una banda, la de Compromís, amb el suport d'ERC, reclamant més control en les inspeccions frontereres de les importacions de cítrics, l'obligatorietat de transportar el fruit amb tractament en fred per evitar l'entrada de plagues, suspendre l'entrada de taronges tractades amb productes prohibits a Europa, analitzar l'impacte de l'acord sobre els cítrics i l'aplicació de la clàusula de salvaguarda. "S'arriba tard i malament: la temporada està perduda i el mal fet al camp valencià és grandíssim", ha assegurat el senador de Compromís, Carles Mulet."La majoria no eren noves i se sumen a les ja aprovades al Senat, com la sol·licitud de consideració dels cítrics dins de la llista europea de vegetals d'alt risc o la necessitat de realitzar una campanya de foment del consum de cítrics, que ha estat ignorada pel govern espanyol", ha explicat Mulet, que ha qualificat de "vergonyosa" l'abstenció del PP i la majoria dels representants a la Comissió, així com el vot en contra del PSOE.També ha prosperat la moció del PP, aquest cop amb el vot majoritari de la Comissió excepte els senadors del PSOE, que també han votat en contra, demanant l'aplicació de la clàusula de salvaguarda així com la revisió dels acords bilaterals d'importació de cítrics per exigir la reciprocitat de la normativa en matèria fitosanitària i laboral o introduir mesures en la PAC per evitar les crisis reiterades que ve patint el sector.

