Vox entraria al Parlament europeu, segons les primeres projeccions

El PSOE, amb 16 escons, seria la primera força política a Espanya a les eleccions al Parlament europeu del proper 26 de maig, segons les primeres projeccions de vot publicades aquest dilluns per l'Eurocambra. A l'hemicicle europeu, hi entraria per primer cop Vox, amb sis escons.Després del PSOE (25,4% dels vots) se situa el Partit Popular, amb 15 eurodiputats (23,5%), seguit de Ciutadans, amb 12 (17,9%), Units Podem, amb nou (14,1%); Vox, amb sis (9,6%) i tancaria el repartiment ERC, amb un escó (2,8%).D'aquesta manera, els resultats deixarien sense represantació europarlamentària el PDECat (1,4%), PNB (1,1%) i EH Bildu (0,7%), que sí que han estat presents en aquesta legislatura.En aquestes eleccions, Espanya passaria de 54 a 59 eurodiputats, sorgits del nou repartiment després del Brexit.A la nova cambra, amb 705 escons (fins ara n'hi havia 751), el Partit Popular Europeu (PPE) i els Socialistes i Demòcrates (S&D) serien les forces més votades, amb 183 i 135 escons respectivament. Els Liberals europeus, per la seva banda, pugen de 68 a 75 escons es col·loquen com a tercer grup de l'Eurocambra.

