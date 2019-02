Sánchez aposta per Borrell com a candidat del PSOE a Europa

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat entrevistat a RTVE per primer cop després de la convocatòria d'eleccions del 28-A i just en la vigília de la publicació del seu llibre, Manual de Resistencia. El líder socialista no ha donat encara pistes de la seva candidatura a les eleccions del 28-A però sí que ha deixat entreveure alguna de les seves apostes de cara a les eleccions europees del 26 de maig, com ara la possibilitat que Josep Borrell sigui el candidat del PSOE.Sobre la possible candidatura socialista per a les eleccions europees encapçalada pel ministre Borrell, Sánchez ha volgut recalcar el "seu gran paper com a ministre" però ha deixat la porta oberta a què el cap del Ministeri d'Exteriors sigui el número 1 de la candidatura. "Seria un extraordinari candidat. Té la condició natural per ser-ho", ha sentenciat.La temàtica catalana ha estat una de les més destacades de l'entrevista, on Sánchez ha recalcat que "no hi ha hagut cap pacte amb els independentistes" i que no hi ha hagut cap mena d'acord. "L'independentisme té por a dialogar, a seure en una taula i ser conscients que la independència no és possible a Catalunya i dir-li als elements més radicals que han mentit i que cal tornar a la senda constitucional", ha afirmat Sánchez.El cap de l'executiu espanyol també ha abordat el tema del relator, on el periodista li ha preguntat si se'n penedeix. Sánchez ha girat la qüestió i ha volgut deixar clar que com a líder de l'oposició amb el govern Rajoy sempre "va exigir diàleg". Sobre l'anterior executiu popular, ha reafirmat el seu suport a l'aplicació de l'article 155 que va impulsar el president Rajoy.Preguntat pels indults en la qüestió del judici de l'1-O que s'està celebrant al Tribunal Suprem, Sánchez ha volgut deixar clar que no farà "cap concessió a l'independentisme". "Per respecte a la independència del poder judicial, jo no m'haig de pronunciar. Però això no vol dir que ho hagi de fer", ha explicat el president espanyol, que ha avisat que els indults només es poden realitzar "un cop hi ha sentència".El president espanyol també ha alertat del clima de crispació que generen diversos partits amb la problemàtica catalana. "Desgraciadament al nostre país hi ha partits que viuen del greuge territorial, que volen un 155 permanent perquè enquistar el conflicte a Catalunya", critica Sánchez, que també retreu al PP i Cs que no vulguin participar en la taula de partits catalans.Sánchez ha fet al·lusió al "cordó sanitari" que el partit d'Albert Rivera vol implementar-li i retreu als taronges que no vulguin pactar amb ell en un futur escenari parlamentari, després de les eleccions. "Els partits demòcrates hem de reconèixer-nos els uns als altres. Un cordó sanitari és una visió excloent del sistema democràtic. ¿S'està excloent als milions d'espanyols que voten al Partit Socialista?"El líder socialista ha volgut agrair a Podem el seu suport en diverses ocasions puntuals, com en l'intent de tramitació dels pressupostos que va acabar desembocant en la convocatòria d'eleccions a l'Estat. Tot i això, ha volgut recalcar que el partit de Pablo Iglesias "es va equivocar" en donar suport "al referèndum il·legal de l'1-O" dels independentistes.El president espanyol també ha abordat l'exhumació del dictador Franco, que espera que es resolgui "més d'hora que tard".

