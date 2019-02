La Crida consultarà als associats quin paper ha de tenir el 28-A

La Crida Nacional per la República farà una consulta als seus associats per tal de decidir quin paper jugarà a les eleccions espanyoles del 28 d’abril. Així ho ha detallat l’organització en un comunicat fet públic aquest dilluns després de la reunió de l’executiva. En els propers dies es decidirà el contingut de la consulta.La Crida està registrada com a partit polític, per bé que funciona com a associació. La intenció de l’entitat que presideix Jordi Sànchez i que impulsa Carles Puigdemont és la de “traslladar” la unitat del carrer a les urnes, tot i que ERC es tanca en banda a qualsevol plantejament unitari.De moment, el PDECat (l’únic partit interessat en tenir relació estable i orgànica amb la Crida) ja ha decidit reeditar la fórmula de Junts per Catalunya (JxCat) el 28-A i farà primàries per escollir candidats.

