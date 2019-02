Afins als comuns demanen un front unitari amb Sabater de cap de llista per combatre Albiol a Badalona

Activistes socials i polítics de l'espai dels comuns han fet una crida a impulsar una candidatura "unitària d'esquerres i republicana" per als comicis municipals del 26 de maig que inclogui el Comú de Badalona, Podem, Guanyem Badalona en Comú i ERC que estigui encapçalada per Dolors Sabater. Els impulsors d'aquesta crida reclamen una llista amb la qual es pugui lluitar "contra les polítiques xenòfobes del PP" de Xavier García Albiol. Ho han fet a través d'un manifest que, entre d'altres, signa Màrius Díaz, exalcalde de Badalona pel PSUC.A hores d'ara, els comuns es presentaran previsiblement dividits a Badalona, ja que mentre la direcció de Catalunya en Comú avala una llista al marge de Sabater encapçalada per l'ecosocialista Aida Llauradó, els sobiranistes crítics fan pinya al voltant de Sabater. Els impulsors del manifest apel·len, però, a la unitat per guanyar a Albiol. El document signat sosté que el context social, polític i econòmic de Badalona "exigeix" que les diferents forces que aposten pel canvi social uneixen esforços en les properes eleccions municipals, per "barrar el pas" a les polítiques que "amenacen" la cohesió social de Badalona. El manifest també aposta per lluitar contra l'especulació immobiliària i financera i per la remunicipalització dels serveis públics, així com per aprofundir en la participació ciutadana i la transparència.Segons el manifest, aquesta candidatura permetrà seguir implementant les "millores socials" encetades pel govern de Dolors Sabater, "interromput dràsticament" per la moció de censura impulsada per PSC, PP i Ciudadanos.Precisament, aquest dilluns ha transcendit que Badalona, molt possiblement, no tindrà el front d'esquerres ampli que els integrants de l'anterior govern municipal (Guanyem, ERC i ICV-EUiA) volien construir per intentar ser primera força a les eleccions municipals i passar per davant del PP de Garcia Albiol.De moment es preveu que hi hagi dues butlletes d'esquerres. Una, la de la candidatura conjunta que Guanyem i ERC són a punt de tancar. L'altra, la del Comú de Badalona que ara inicia converses amb Podem perquè es puguin integrar a la seva llista. "Ens trobarem segur per governar", han explicat a l'ACN fonts de la negociació dels partits, que, amb la boca petita, donen per fet que l'acord per a una 'superconfluència' és poc probable.

