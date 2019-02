La Generalitat va complir el 2018 l'objectiu de dèficit per segon any consecutiu

La Generalitat ha aconseguit complir l'objectiu de dèficit per segon any consecutiu, segons ha informat el departament d'Economia i Hisenda, després de tancar el 2018 amb una taxa del 0,38% del PIB, per sota del 0,4% al qual estava obligada. Tot i això, aquesta xifra és provisional, i les dades definitives de tancament les donarà a conèixer l'Estat a finals de març.En relació al 2017, la Generalitat ha reduït el dèficit en 0,18 punts, del 0,56% (1.244 milions) al 0,38% esmentat (873 milions). Si s'agafa com a referència l'any 2010, en què el dèficit va assolir un màxim històric del 4,48% (9.100 milions), l'ajust supera el 90%, amb una reducció de 8.227 milions en termes absoluts. Economia també indica que el 2018 les finances de la Generalitat han assolit una situació de superàvit estructural primari, cosa que significa que, descomptant l'efecte del cicle econòmic sobre les finances de l'administració i el pagament d'interessos, els comptes catalans es trobarien en superàvit.És el tercer any consecutiu que la Generalitat tanca l'exercici amb superàvit estructural primari, un fet que el departament considera "molt rellevant", ja que, d'acord amb el Pacte d'Estabilitat i Creixement de la UE, la variable estructural dels comptes públics constitueix un element "essencial" per a l'estabilitat pressupostària dels estats. Des del Govern s'indica també que la reducció del 2018 s'explica majoritàriament per un increment dels ingressos no financers de 917 milions respecte de l'any 2017 (un 3,8% més), gràcies sobretot als majors recursos de les bestretes del model de finançament, que aporten 685 milions de l'increment total.Pel que fa als impostos gestionats directament per l'Agència Tributària de Catalunya, el Govern destaca també el "bon comportament" de l'impost sobre transmissions patrimonials, que puja un 3,6%, i el d'actes jurídics documentats, que ho fa un 7,5%. Destaca també l'aportació del nou impost sobre begudes ensucrades envasades, amb una recaptació de 42 milions, 19 més que l'any passat, en què l'impost va tenir una vigència parcial. La taxa turística també presenta un increment, amb 61 milions de recaptació, un 16,2% més que l'any anterior.Així mateix, la despesa comptabilitzada puja 502 milions respecte del 2017, cosa que representa un increment del 2%. En el conjunt del sector públic administratiu, s'han comptabilitzat 25.751 milions d'obligacions reconegudes -la despesa total durant el període, una part de la qual no es va acabar de pagar el desembre-.

