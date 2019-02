ERC-MES i el PP salven els pressupostos municipals de Girona

El ple extraordinari de l'Ajuntament de Girona ha aprovat aquest dilluns, 18 de febrer, amb les abstencions d'ERC i el PP i els vots en contra de la CUP, el PSC i C's els pressupostos de 2019, que no s'havien posat a votació fins avui i a les envistes de les eleccions del mes de maig vinent. La tinenta de batllia i regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas, ha presentatels pressupostos del govern municipal que enguany arriben fins als 117.090.900 euros, un 3,21% més que el del 2018. En xifres absolutes, són un total de 3.640.966,40 euros més que el pressupost de l’any anterior.Si no fos que es tractava d'aprovar o rebutjar els comptes d'inversions i despeses per a l'any en curs, es podria dir que alguns dels portaveus que han intervingut en el ple per a justificar el seu capteniment tenien el pensament mediàtic més a la vora de les pròximes eleccions que no pas a donar raons del seu vot. Ha estat, especialment, el cas del PP i la seva única regidora, Concepció Veray, que ha fet una defensa aferrissada de la seva abstenció, tot adduint la feinada i la gran tasca que ha fet per aconseguir certes partides; o, encara el cas de la portaveu socialista, Sílvia Paneque, que ha divagat sobre "inconcrecions", "confusió", "incompliments", "desconfiança"…,Conceptes que potser també hauria emprat ERC, per bé que en paraules de Miquel Poch la seva abstenció a canvi d'un pacte, "no d'una negociació", en certes partides (Pla Especial, projectes a la Devesa), ha estat "per responsabilitat i compromís amb la ciutadania". "Hem desencallat inversions a la Devesa i a les Pedreres, el projecte d'un centre cívic a Montjuïc, la reordenació i millora del transport públic, l'arranjament i millora de voreres o l'accessibilitat dels parcs de jocs infantils", ha resumit Poch en el seu vot.A l'altre extrem, Míriam Pujola, de C's, ha fet gala del tot incendiari a què ens té avesats aquest partit unionista quan, en referència a l'abstenció del PP, ha manifestat que "avui alguns donen carta blanca a l’alcaldessa, carta blanca perquè segueixi megàfon en mà, talli l’AVE, continuï amb la política de segregació, actuï de forma il·legal com al cas de l’AMI, veti la presència del Rei, o insulti als veïns dels barris" o "insulti i menyspreï molts ciutadans de Girona. "No entenem com un partit com el PP avui li dóna aquesta benzina a l’alcaldessa, sabent que en comptes de fer-la servir per arribar més lluny, la farà servir per cremar les relacions amb la propera institució que li passi pel davant."Laia Pêlach, en nom de la CUP, tot aprofitant que a la capital s'hi fan espectacles de circ ha manifestat que "és sorpenent que el govern hagi aconseguit arribar a aquests acords amb ERC i PP per aprovar els pressupostos. Ha sigut un exercici de trilerisme" i ha afegit que hipotequen el govern que surti de les eleccions. Per a la regidora cupaire, projectes essencials com l'habitatge, l'educació, la recollida porta a porta, l'esport de base o la cultura de barris queden igual que al 2018 o amb increments molt lluny dels necessarisEl vessant independentista del PDECat al capdavant del govern municipal també ha estat motiu per al PSC a l'hora de justificar la seva abstenció: "Estem davant d’un govern únicament nacionalista. No té un projecte per a la ciutat. En els pressupostos hi ha qualsevol cosa que algú hagi demanat amb un crit fort. Però no hi ha cap criteri polític. Es vol fer content a tothom. Però no hi ha recursos·.

